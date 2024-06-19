Скидка 0,5% по ипотеке Сбера на Домклик теперь и для новостроек
Клиенты Сбербанка смогут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик. Ранее такая опция была доступна только при покупке «вторички». Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе выступления на Domclick Digital Day.
Акция на новостройки со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке завершена. С 10 июля в ней поучаствовали свыше 3 тысяч ЖК по всей России.
Домклик продолжает запускать новые предложения для клиентов, которые хотят взять ипотеку. Например, ранее мы запустили опции «Сниженный платеж», «Ставка на снижение», а также новую скидку 0,3% по знакомым объектам банка. Все акции и услуги, позволяющие снизить ставку при оформлении ипотеки СберБанка на максимальные 12,2%, — собрали в этой статье.
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Скидка будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
Первый список ЖК-участников акции появится в журнале и на витрине новостроек Домклик 10 июля. Перечень будет обновляться каждые две недели. Сама акция продлится до конца 2024 года.
Рад сообщить о запуске такого выгодного предложения для наших клиентов! Рекомендую тем, кто давно присматривался к покупке в ипотеку квартиры в новостройке, почаще заходить на нашу витрину и подписаться на официальные каналы Домклик, чтобы не упустить скидку на ставку по понравившимся объектам. Любой ЖК с нашей витрины может стать участником акции.
Domclick Digital Day — конференция для застройщиков и агентств недвижимости, которая проходит 19 июня в Санкт-Петербурге. Подробнее — на сайте Domclick Digital Day.
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
Очень радостное предложение для тех, кому сорвали сделки 23.06.2024! Все документы и госключ отправлены, а «специалист» домклик, который "работает" по сделке не отвечает. Звонки заказываешь - никто не звонит. Руководителю обращения не идут - ошибка.
Люди сутки и более ожидали и никаких действий со стороны домклик.Вчера, позавчера документы на подпись не отправляли ваши "сотрудники" по заявкам клиентам.А сегодня всё, товарищи.Браво. Овации. Низкий поклон от клиентов.
Анна Д.здравствуйте. Со всеми клиентами сотрудники выходили на связь в порядке очереди. Из-за аномально высокой нагрузки время ожидания было увеличено. Понимаем, что в сложившейся ситуации из-за отмены программ не все успели оформить ипотеку по старым условиям. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы провести как можно больше сделок. Просим прощения за неудобства.
Ахаха, подачка от Сбера, никто не будет покупать квартиры.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что нашли время и поделились своим мнением. Однако, согласно нашим открытым данным, за последние 30 дней доля сделок на первичном рынке увеличилась на 11%, а количество сделок — на 48 718: https://opendata.domclick.ru/issues/table/rossiya/last-30-days/