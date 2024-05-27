Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
29K

Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу

Дата публикации: 27 мая 2024
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу

Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком в Сбербанке теперь оформляется так же, как на покупку квартиры в новостройке — через эскроу-счет.

Это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.

Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

Залогом по кредиту на ИЖС выступает земельный участок. Нужно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, а общая стоимость земли и построенного объекта была больше суммы кредита.

Ипотека на ИЖС с эскроу выдается по всем действующим госпрограммам.

Преимущества эскроу для покупателя

  • проверенный проект дома;
  • защита от недобросовестных подрядчиков;
  • защита денег до завершения строительства;
  • выше процент одобрения;
  • не нужен дополнительный залог или поручительство.

Преимущества эскроу для подрядчика

  • банк может профинансировать полную стоимость строительства;
  • поэтапное авансирование на покупку стройматериалов по графику;
  • рост оборота благодаря дополнительному спросу.

Читайте также: ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков

Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как законно увеличить площадь участка
29K
Как купить частный дом: инструкция
16K
Что нужно знать об СНТ при покупке участка
58K
Как построить дом в ипотеку СберБанка
328K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал