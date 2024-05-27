Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу
Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком в Сбербанке теперь оформляется так же, как на покупку квартиры в новостройке — через эскроу-счет.
Это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.
Такой механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
Залогом по кредиту на ИЖС выступает земельный участок. Нужно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, а общая стоимость земли и построенного объекта была больше суммы кредита.
Ипотека на ИЖС с эскроу выдается по всем действующим госпрограммам.
Преимущества эскроу для покупателя
- проверенный проект дома;
- защита от недобросовестных подрядчиков;
- защита денег до завершения строительства;
- выше процент одобрения;
- не нужен дополнительный залог или поручительство.
Преимущества эскроу для подрядчика
- банк может профинансировать полную стоимость строительства;
- поэтапное авансирование на покупку стройматериалов по графику;
- рост оборота благодаря дополнительному спросу.
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