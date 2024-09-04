Семьям с детьми в Тверской области повысят выплаты на ипотеку
Власти Тверской области увеличат выплаты на погашение части ипотеки при рождении первого ребенка до 300 тыс. руб., второго — до 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Размер социальной выплаты на частичное погашение ипотеки для матерей в возрасте не старше 25 лет при рождении первого ребенка увеличат с 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб., при рождении второго — с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. При этом малыш должен появиться на свет после 1 января 2024 года», — говорится в сообщении.
Также на льготу теперь смогут претендовать женщины до 40 лет включительно. Ранее планка составляла 35 лет.
«Кроме того, приняли дополнительное решение: мы сможем выплачивать эти деньги семьям, в которых родились ребятишки, при строительстве индивидуальных жилых домов», — приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Что касается многодетных семей, возрастных ограничений для получения льготы по-прежнему нет. При рождении третьего ребенка так же будут выплачивать 500 тыс. руб. А вот если в семье родится четвертый и последующие дети, сумма повысится до 600 тыс. руб.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
Здравствуйте. У меня первый ребенок родился в декабре 2023 года. Второй родится в марте 2025. Могу ли я получить данную выплату на ипотеку и куда нужно обратится?
Татьяна Л.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте!
А если уже получали эту выплату при рождении первого ребенка в 2020г. Взяли вторую ипотеку и скоро родится второй ребенок. Можно ли опять подать заявление на погашение уже другой ипотеки при рождении второго ребенка ? (Обоим родителям нет 35 л)
Алина Т.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Добрый день, а при покупке жилья уже с рождённым летом 2023 года ребёнком, можно ли через какой то срок обращаться за выплатой?
Алексей Б.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Добрый день. Я не пойму куда нужно обращаться за получением выплаты. Сфр не в курсе. Вы пишете про организацию, которая занимается выдачей, а что это за организация?
Елена Ш.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Добрый день! Может ли женщина быть заявителем на получение пособия, если по кредитному договору она значится как созаемщик, а основной заемщик-муж (брак официальный). По остальным требованиям она подходит.
Светлана Н.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Уточним, подписанный президентом указ увеличил сроки оформления ипотеки до 01.07.2031, и предоставил это право семьям с детьми, рожденными до 31.12.2030. Подробнее рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/mnogodetnye-smogut-obratitsya-za-vyplatoj-na-ipoteku-s-8-avgusta