Семьи в России хотят дополнительно поддержать в жилищном вопросе
Минстрой России и другие ведомства подготовят неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В рамках расширения параметров поддержки молодых семей и семей с детьми Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий и указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели», — говорится в тексте поручений по итогам сессии, посвященной новому нацпроекту «Семья».
Сделать это нужно до 1 сентября.
Для семей с детьми в России действует льготная программа «Семейная ипотека». В рамках нее можно купить готовое или строящееся жилье, построить дом. Сумма кредита — до 12 млн руб. для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, до 6 млн руб. — для других регионов.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
А если ребенок родится в 2025 году?
Ольга Т.здравствуйте! Подробнее о новых условиях семейной ипотеки рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Так и семейной ипотекой многодетные семьи не могут воспользоваться, потому что придумали кучу ньюансов, что имеющиеся готовые дома не подходят теперь! И да, продавцы в добавок ко всему, вещают на нас покупателей уплату налога за продажу дома, который возлагает на них государство, итого плюсом к стоимости дома 1 млн. руб, а сами дома стоят 8-9 млн и это предчистовая отделка...
Иван Ф.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением💚
Есть города,где новое жилье вообще не строится(например, г.Павлово,Нижегородская область). Продумайте программы ипотеки для семей с детьми на вторичку. Цены на вторичное жильё очень высокие и +% высокий по ипотеке. Мы бы рады купить новостройку,но их просто нет в нашем городе.
Екатерина К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением💚
Очень плохо что для многодетный семей нет "Семейной ипотеки" В городах где строительство идет только на расселение из домов под снос!!! Вот и приходится брать под огромный процент!!! Почему данный вопрос не продуман.
Любовь С.Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Готовое нельзя же.
У нас ДЕТЯМ где 7...8...9...лет,нет привилегий,берите под 22%!!!обидно ..
..