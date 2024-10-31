Семьи с одним ребенком хотят освободить от налога с продажи жилья
Депутаты предлагают освободить семьи с одним ребенком от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости независимо от срока владения. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Сейчас такая норма действует для тех, у кого два и более ребенка до 18 лет (или 24, если они учатся очно). Эти семьи могут не платить налог при соблюдении ряда условий — они прописаны во второй части статьи 217.1 Налогового кодекса.
Так, до 30 апреля следующего за продажей года они обязаны купить новое жилье, которое будет больше по площади или стоимости. Кадастровая стоимость проданной недвижимости при этом не должна быть более 50 млн руб., и в момент продажи членам семьи не должно принадлежать более 50% доли в другом жилье — большей площади.
Таким образом, семьи с одним ребенком выпадают из льготной категории, хотя расширить жилплощадь им нужно не меньше, отмечают авторы законопроекта. В связи с чем предлагают дать им возможность не платить НДФЛ при продаже недвижимости независимо от того, сколько времени оно было в собственности.
Напомним, граждане освобождаются от уплаты налога, если владели жильем минимум пять лет или три года в зависимости от ситуации.
Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать
Вы можете оставить первый.