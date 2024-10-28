Программу маткапитала продлят до 2031 года
Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому программа материнского капитала будет действовать до 2030 года включительно. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Пока льгота рассчитана до 2026-го включительно. Продлить ее в феврале поручил президент России Владимир Путин.
Как отметил Минтруд, в 2027-2030 годах на выплату маткапитала дополнительно потребуется из бюджета 2,68 трлн руб. Это позволит получить льготу почти 3,2 млн семей.
Получить маткапитал могут:
- семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года;
- семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;
- семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
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