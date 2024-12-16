Сбер возобновляет выдачи «Семейной ипотеки»
Сбербанк с 16 декабря снова начнет оформлять кредиты по льготной программе «Семейная ипотека» на Домклик.
Минимальный размер первоначального взноса по программе составляет от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить минимальный размер первоначального взноса на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях его размер составит от 50,1%.
Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен ДОМ.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов.
Программа «Семейная ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительство жилья по низкой ставке. Подробные условия можно посмотреть на странице программы и в отдельной статье.
Здравствуйте.
Почему Сбербанк не одобряет объект?! Застройщик аккредитированный, уже приобретали в данном комплексе объект и тоже через Сбербанк. Никаких объяснений , почему не одобряют объект, просто отклоняют и все?!
И в чем доступность , программа выбирает кому одобрить кому нет, на принципе «хочу - не хочу»?!
Гермине О.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Об отказе на этапе одобрения недвижимости рассказали в статье.
Семейная ипотека: дает ли сейчас Сбербанк ипотеку, пусть даже с размером первоначального взноса от 50,1% на квартиру без субсидирования от застройщика (новостройка от Фонда реноваций), без увеличенных лимитов и не в рамках комплексного предложения?
То есть просто семейную ипотеку под 6%, пусть и с размером первоначального взноса от 50,1%?
Алексей К.здравствуйте! Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться к менеджеру в чате Домклик в личном кабинете.
Алексей К.забудьте про Фонд Реновации, сам через это прошёл, никто(не важно что за банк) обычную семейную не даст. Деньги(задаток) по-хорошему не отдают, я уже думаю, что надо заходить в суд, а возможно и в другие органы, они(Фонд), зная про ситуацию, до конца рассказывали что семейку взять можно
Игорь З.здравствуйте! Сожалеем, что так вышло. Спасибо, что поделились своим мнением.
У меня ипотека на строительство по господдержке, описываю.ситуацию и прошу ответить где логика и что делать, как добраться до руководителя который может видкть и повлиять ситуацию в целом, итак: заключил кредитный договор с банком,.договор подряда с подрядчиком по форме банка где работы разделил на три этапа по требованию банка начало вроде как хорошее. Получил первый транш на фундамент, сделал фундамент с подрядчиком предоставил акт и фотографии банку, получил второй транш на проведение 2 этапа работ. Провёл работы по второму этапу. Появилась программа за это время росомотр, отличная программа я считаю. Отчитался, предоставил акт о проведении работ, фото, видеозаписи. Пришёл отказ в системе домклик с мотивацией не выполнен пункт 3.6 ведомости работ по договору подряда(для расшифровки это пункт третьего этапа работ на который я транш ещё не получал). Заказываю обратный звонок перезванивают специалисты оперативно и всегда очень вежливо корректно в итоге тебя посылают но это дальше..... объясняю ситуацию, что причина отказа некорректно я не должен был выполнять п.3.6 договора ведомости так как деньги на третий этап я ещё не получал. Сотрудник домклик реагирует я всё понял, мы отработаем вы пока не подавайте повторную заявку мы разберёмся и позвоним Вам. Прождав больше недели самостоятельно заказываю обратный звонок объясняю всё ещё раз и получаю ответ след. Характера, что неважно какой у меня договор подряда с подрядчиком, банк самостоятельно определяет вид работ которые должны быть сделаны и чтобы получить следующий транш то есть третий, который почему то по решению банка идёт на внутренний ремонт дома я должен выполнить работы указанные в третьем пункте ведомости!!! Вопрос: 1. Как я должен выполнить третий пункт ведомости работ если от банка я получил транши на 2 этапа... Всё обрашение к сожалению читателей не вместимость. Прошу его считать официальным и направить его компетентному лицу. Договор кредита со сбербанком от 18.09.23г. Номер 982946-НКЛ. Спасибо.
Тхе хо Ч.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
Калькулятор по семейной ипотеке не допускает ПВ 20,1 %!!! Только 40 с копейками. При стоимости квартиры 6 млн нужна сумма в 2,4 млн минимум!
Владислав С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Спасибо, что поделились своим мнением.