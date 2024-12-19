Из «Семейной ипотеки» исключат механизм лимитов
Минфин России проработает вопрос об исключении механизма лимитов из льготной программы «Семейная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«С учетом поручения президента РФ по итогам прямой линии Минфин России подготовит изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что на декабрь вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.
«Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — заверили там.
Лимиты — это техническая величина, определяющая сумму кредитов, которую банки могут выдать в рамках льготной программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.
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Ольга Г.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
Здравствуйте, когда будет известно по поводу семейной ипотеке на вторичку? И конкретно в каких городах?
Кристина В.здравствуйте! На данный момент программа "Семейная ипотека" не распространяется на вторичное жильё. Также вы можете ознакомиться с программой "Ипотека на вторичное жильё".
Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уберут ли банки процент от продаж, это которые 16 процентов? Ведь всё ложится опять на плечи покупателей.
Пользовательздравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Уточним, условие банка — наличие субсидирования. Дополнительные условия выдвигает застройщик, не банк. Если вам не подходят условия застройщика, вы можете выбрать другого, который подходит по условиям программы, на нашем сайте по ссылке, установив фильтр «Субсидирование».
Рекомендуем посмотреть подробные условия на странице программы и в отдельной статье.
А вот интересно, по сельской так и оставят лимиты? Хотя Путин В. В. Вслед за семейной ипотекой так же упомянул и сельскую ипотеку, что никаких лимитов не должно быть!
Наталья Р.здравствуйте! Такой информации пока нет, будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях.
Уточним, на сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
А что на счет it-ипотеки? Президент так же на ее счет говорил во время прямой линии.
Кирилл Г.здравствуйте! Актуальные условия программы представлены в статье.