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Сбер отменяет требование субсидирования «Семейной ипотеки» от застройщиков

Дата публикации: 11 июл 2024
Сбер отменяет требование субсидирования «Семейной ипотеки» от застройщиков

Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы «Семейная ипотека» со стороны застройщиков на Домклик.

Такое решение принято банком в связи с увеличением размера возмещения на 0,5 п.п. со стороны правительства РФ по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья от застройщиков. Благодаря этим изменениям девелоперы смогут снизить свои расходы.

Напомним, в начале апреля 2024 Сбер снизил минимальный размер комиссионного вознаграждения до 4,9%, а также полностью отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка, а также для объектов, которые находятся на его проектном финансировании.

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Илья Шайдуров
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