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Сбер снизит ставку по ипотеке на 0,3% по знакомым объектам банка

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
3K
Сбер снизит ставку по ипотеке на 0,3% по знакомым объектам банка

С 2 декабря Сбер запускает скидку 0,3% на ставку по ипотеке на объекты недвижимости, которые находятся в залоге у банка, или по которым ранее была проведена сделка с использованием сервиса электронной регистрации Домклик.

Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, в ходе своего выступления на открытии Domclick Digital Forum.

Скидка доступна по всем базовым программам на Домклик, а также суммируется с другими дисконтами.

Ранее банк отменил требование предоставления документа-основания продавцом таких объектов недвижимости при их продаже в ипотеку. Это позволило значительно сократить время выхода на сделку.

Продавцы могут разместить объявление о продаже квартиры, которую покупали в ипотеку в Сбере, на Домклик. Такие объявления публикуются с отметкой «Знакомый объект». Так минимизируются и риски для покупателей такого жилья, поскольку банк уже проверил квартиру и документы продавца.

Новости
Ипотека
Domclick Digital Forum
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Воспользуетесь скидкой?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии8
Э
Эльвира Н.
6 дней назад

Как этим воспользоваться?

Домклик
5 дней назад

Эльвира Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

С
Сергей С.
6 дней назад

По семейной ипотеке такого изменения не будет?

Домклик
6 дней назад

Сергей С.здравствуйте! Скидка доступна только по базовым программам на Домклик.

М
Маргарита К.
6 дней назад

как вообще купить такое имущество

Домклик
6 дней назад

Маргарита К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

И
Ильнур И.
6 дней назад

Как воспользоваться скидкой? Что нужно сделать, чтобы уменьшить процент?

Домклик
6 дней назад

Ильнур И.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

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