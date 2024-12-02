Сбер снизит ставку по ипотеке на 0,3% по знакомым объектам банка
С 2 декабря Сбер запускает скидку 0,3% на ставку по ипотеке на объекты недвижимости, которые находятся в залоге у банка, или по которым ранее была проведена сделка с использованием сервиса электронной регистрации Домклик.
Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, в ходе своего выступления на открытии Domclick Digital Forum.
Скидка доступна по всем базовым программам на Домклик, а также суммируется с другими дисконтами.
Ранее банк отменил требование предоставления документа-основания продавцом таких объектов недвижимости при их продаже в ипотеку. Это позволило значительно сократить время выхода на сделку.
Продавцы могут разместить объявление о продаже квартиры, которую покупали в ипотеку в Сбере, на Домклик. Такие объявления публикуются с отметкой «Знакомый объект». Так минимизируются и риски для покупателей такого жилья, поскольку банк уже проверил квартиру и документы продавца.
Как этим воспользоваться?
Эльвира Н.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
По семейной ипотеке такого изменения не будет?
Сергей С.здравствуйте! Скидка доступна только по базовым программам на Домклик.
как вообще купить такое имущество
Маргарита К.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Как воспользоваться скидкой? Что нужно сделать, чтобы уменьшить процент?
Ильнур И.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.