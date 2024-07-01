Сбер снижает тарифы на страхование недвижимости и жизни при ипотеке
С 1 июля 2024 года ипотечные заёмщики Сбера могут по сниженным тарифам застраховать недвижимость, жизнь и здоровье. Выгодные условия предлагают страховые компании Сбера — СберСтрахование и СберСтрахование жизни.
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский:
Страхование при ипотеке — очень важный элемент финансовой защиты для заёмщика. Сбер применил инновационную модель в страховании, с помощью которой мы можем предложить каждому человеку максимально выгодные индивидуальные условия оформления полисов в компаниях СберСтрахование и СберСтрахование жизни. В результате снижение по тарифам на ипотечное страхование жизни может составить от 15% до 70%, на ипотечное страхование недвижимости — в среднем 45%.
Страхование жизни и здоровья
Ипотечные заёмщики, у которых заканчивается срок действия текущего полиса по программе ипотечного страхования жизни «Защищённый заёмщик», могут продлить его по сниженным тарифам. Снижение по тарифам может составить от 15% до 70%.
Тарифы по полисам определяются для каждого человека индивидуально. Они зависят от риск-профиля клиента, который определит искусственный интеллект.
Программа ипотечного страхования жизни помогает заёмщикам и их семьям сохранить прежнее качество жизни в самый сложный период. Полис служит надёжной защитой в случае инвалидности, критических заболеваний или ухода из жизни. Если возникнет страховое событие, задолженность перед банком по ипотеке погасит страховая компания. Кроме того, программа при оформлении ипотеки позволяет снизить процентную ставку на 1 процентный пункт.
На сегодняшний день СберСтрахованию жизни доверяют более 2 млн заёмщиков по ипотеке. С начала 2024 года компания урегулировала 3,6 тыс. страховых случаев россиян, выплатив 3,8 млрд руб.
Страхование недвижимости
СберСтрахование снижает тарифы для всех клиентов, оформляющих полис ипотечного страхования недвижимости. В среднем снижение тарифа составит 45%.
Михаил, 36 лет, в 2022 году приобрёл в ипотеку квартиру в Мурманске. Срок ипотеки — 30 лет, а сумма — 7 млн руб. Мужчина ведёт здоровый образ жизни, работает вахтовиком, есть семья и дети. Стоимость полиса «Защищённый заёмщик» до изменений в тарифах для него составила бы 38 080 руб. в год, а по новым условиям будет на 58% дешевле — 16 100 руб. в год.
Полис ипотечного страхования недвижимости до изменения условий стоил бы Михаилу 15 750 руб., а по новым условиям — 8 680 руб.
Страхование ипотеки — обязательный по закону вид защиты, который обеспечивает заёмщику финансовую поддержку при наступлении чрезвычайных событий в период выплаты ипотечного кредита. Если с жильем что-то случится при непредвиденной ситуации, страховая компания выплатит банку сумму долга по ипотечному кредиту за клиента.
Страховая защита распространяется на конструктивные элементы: стены и перекрытия, окна, входные двери, остекления балконов, а также крыши и фундамент частных домов. Перечень застрахованных рисков можно расширить, защитив внутреннюю отделку, сантехнические коммуникации, электропроводку, а также предусмотреть компенсацию соседям, если их имущество пострадает по вине клиента.
Всего с начала года СберСтрахование урегулировала более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатила клиентам свыше 800 млн руб.
Здравствуйте, акция ещё действует?
Светлана Е.здравствуйте! Тарифы по полисам определяются для каждого клиента индивидуально. Стоимость и размер снижения может отличаться. Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру в личном кабинете Домклик.
В том году страховку платил 7000руб а в этом предлагают за 35000руб. Так где понижение цен на страховку?
Андрей А.здравствуйте! Тарифы по полисам определяются для каждого клиента индивидуально. Стоимость и размер снижения может отличаться. Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру в личном кабинете Домклик.
А скидки для нового клиента действует, предстоит сделка
Анжела Я.здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру в личном кабинете Домклик.
Анжела Я.здравствуйте! О всех возможных скидках на ставку при оформлении ипотеки можете почитать в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-poluchit-skidku-na-stavku-pri-oformlenii-ipoteki
Сегодня подавали заявку менеджер пишет что это касается страхования залога только и тариф такой же вышел при страховании жизни заемщика. Домклик плюс
Светлана И.здравствуйте. Тарифы по полисам определяются для каждого клиента индивидуально. Стоимость и размер снижения может отличаться.
Вы все облапошиваете людей, ваша страховая это настоящее аферистическое общество. Взял ипотеку в прошлом году, за год выплатил 60 % а страховка не уменьшилась на половину. А в акредитованной вами страховых компаниях цена дешевле в разы, но если застраховаться в них то проценты поднимаете. В общем очень не доволен вашими услугами и больше никогда не буду пользоваться вашим банком. Когда вы уже нажретесь господин Греф и ваша команда аферистов.