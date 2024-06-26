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Нужно ли делать громоотвод в частном доме или на даче

Дата публикации: 26 июн 2024
Нужно ли делать громоотвод в частном доме или на даче
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Грозовые бури и удары молнии — это явления, которые могут стать причиной серьезных повреждений зданий и угрозой для жизни людей. Один из способов защиты от удара молнии — установка громоотвода. Рассказываем, в каких случаях нужен громоотвод и как сделать громоотвод в доме или на даче.

Что такое громоотвод

Громоотвод — это система, разработанная для отвода электрического разряда, возникающего при ударе молнии, в землю, минуя здание. Он состоит из металлических проводников, установленных на кровле здания и соединенных с заземлением.

Обязателен ли громоотвод в частном доме

Учитывая риск удара молнии и потенциальные последствия для жизни и имущества, установка громоотвода в частном доме является рекомендуемой мерой безопасности. Особенно если дом находится в районе с частыми грозами.

Установка громоотвода в частном доме является важным шагом для обеспечения безопасности жильцов и сохранности имущества в случае удара молнии. При наличии необходимых условий и ресурсов – это инвестиция, которая может предотвратить серьезные последствия грозовых бурь, спасти имущество и жизнь.

В каких регионах России грозы бывают чаще всего

Грозы формируются в основном на холодных фронтальных системах, 70% случаев связано с этим явлением, в то время как лишь 30% происходит при прохождении тёплых фронтов.

По информации от Росгидромета, среднегодовое количество дней с грозами в различных регионах России таково:

  • На севере – 15;
  • На северо-западе ЕТР – 19;
  • В Центральной зоне – 26;
  • Центрально-Черноземной полосе – 30;
  • В Верхнем Поволжье – 26;
  • В Среднем Поволжье – 27;
  • На Северном Кавказе – 30;
  • На Южном Урале – 26;
  • На юге Западной Сибири – 27;
  • В Забайкалье – 24;
  • На Дальнем Востоке – 21.

Как сделать громоотвод в частном доме или на даче

Если вы не специалист и не знаете, как устанавливать громоотвод, лучше всего поручить эту работу профессионалам.

В большинстве случаев алгоритм установки громоотвода в частном доме или на даче сводится к нескольким шагам.

1. Провести анализ кровли и структуры здания для определения оптимального расположения громоотвода.

2. Приобрести необходимые материалы: медные или алюминиевые провода, заземляющие устройства.

3. Установить молниеотводный трос на кровле здания и соединить его с заземлением.

4. Обязательно провести проверку работоспособности системы перед началом грозового сезона.

Как еще можно защититься от грозы и других происшествий

Надёжным способом защитить своё имущество может стать страховка.

Какие риски покрывает страховой полис:

  • Бытовые происшествия – пожар, залив, бытовой взрыв или замерзание воды в трубах;
  • Природные катаклизмы – наводнение, землетрясение или удар молнии;
  • Преступная деятельность – ограбление или порча вашего имущества.

Оформить страховой полис можно в Сбере: в офисе или онлайн. В приложении СберБанк Онлайн оформление страхового полиса доступно по цене от 365 руб. в месяц. Для владельцев подписки СберПрайм действует дополнительная выгода 10%.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А у вас в доме есть громоотвод?
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