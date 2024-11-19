Эксперты назвали среднюю цену квадратного метра в новостройках России — почти 170 000 рублей
Эксперты СберИндекс и Домклик в рамках большого исследования назвали среднюю цену за кв. м жилья в новостройках России: 169,3 тыс. рублей. С большим отрывом лидируют Москва и Санкт-Петербург — 347,8 тыс. и 245,6 тыс. соответственно. Уровень цен выше общероссийского также отмечен в Московской области и Республике Татарстан.
Средняя цена предложения (по объявлениям на сайте Домклик) — 188,4 тыс. рублей. Это на 11,3% больше, чем по ипотечным сделкам. Также лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Несмотря на снижение доступности ключевых льготных программ, Москва, Московская область и Санкт-Петербург продолжают лидировать по спросу на новостройки: в октябре на эти регионы суммарно пришлось 21,9% от общего количества сделок. Около 40% всех ипотечных сделок в Москве и Санкт-Петербурге — сделки с первичным жильём.
Из крупнейших регионов наименьшие цены зафиксированы в Волгоградской, Челябинской, Воронежской и Самарской областях: по данным о заключённых в Сбере ипотечных сделках, кв. м в них стоит 110,6 тыс., 111,3 тыс., 117,2 тыс. и 117,4 тыс. рублей соответственно. Цена кв. м в объявлениях в этих регионах также минимальна.
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