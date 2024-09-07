Россияне взяли более 1,3 трлн руб. по «Семейной ипотеке» с начала года
Российские банки в 2024 году выдали около 240 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. по «Семейной ипотеке». Об этом сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«С начала года по "Семейной ипотеке" в РФ выдано порядка 240 тыс. кредитов на сумму свыше 1,3 трлн руб. При этом основная доля выдачи пришлась на период ажиотажного спроса в марте-июне», — сказал он в интервью ТАСС.
Мутко ожидает, что в 2024 году банки выдадут 400 тыс. кредитов по программе, что почти соответствует уровню 2022-го. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач составит 40-45%, что на 12-17% больше, чем в прошлом году, считает он.
В начале июля правительство изменило условия «Семейной ипотеки». Теперь ее могут взять только семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок до шести лет или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, а также двое несовершеннолетних детей.
В последнем случае можно купить жилье в новостройке только в регионах с низким объемом строительства или имеющих свои программы развития и в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Кредит на приобретение или возведение дома можно взять в любом регионе.
Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — 6 млн руб.
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
А посмотрите на количество сделок за август;) ипотечный отдел пустой, отказы по заявкам, и совсем нет « с ума с шедших» подрядчиков, чтобы брать под эскроу деньги со ставкой 25% годовых. Когда уже начнут все орать?
Где обещанные 1% для подрядчиков?
Анастасия С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Подрядчики могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счёта. Заём доступен для любых компаний, занимающихся ИЖС. Размер ставки — от 6%. Подрядчики, соответствующие условиям программы ДОМ.РФ, могут взять кредит под 1%. Подробности рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/sberbank-zapustil-novyj-kredit-na-stroitelstvo-chastnyh-domov-dlya-podryadchikov?ysclid=m0utkbqwv3929226087.
Домкликпрежде чем просто как машина отвечать. Задайтесь чисто для спортивного интереса сколько подрядчиков воспользовалось кредитом под эскроу счёт? Напишите пожалуйста тут аналитику😉
Подрядчикам предлагается кредит под 25% Аааааааууууу ребята вы чего! Зарабатываете на клиенте что берёт ипотеку как минимум 7% + 25% с подрядчика, как вы умело всех обдурили
ДомкликПочему вводите людей в заблуждение! Какие любые компании, напишите конкретные требования к аккредитации. А аккредитован уже не любой. В Дом. РФ лимиты, не обманывайте людей!!!! Дайте аналитику скольким компаниям дом.рф выдал кредит под 1 %
Анастасия С.здравствуйте! Рекомендуем уточнить этот вопрос напрямую в ДОМ.РФ.
Анастасия С.здравствуйте! Все подробные условия мы описали вам ранее. Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.
Спасибо за ваше предложение по подготовке аналитики. Рассмотрим этот вариант.