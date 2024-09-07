Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
648

Россияне взяли более 1,3 трлн руб. по «Семейной ипотеке» с начала года

Дата публикации: 07 сен 2024
Россияне взяли более 1,3 трлн руб. по «Семейной ипотеке» с начала года

Российские банки в 2024 году выдали около 240 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. по «Семейной ипотеке». Об этом сообщил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«С начала года по "Семейной ипотеке" в РФ выдано порядка 240 тыс. кредитов на сумму свыше 1,3 трлн руб. При этом основная доля выдачи пришлась на период ажиотажного спроса в марте-июне», — сказал он в интервью ТАСС.

Мутко ожидает, что в 2024 году банки выдадут 400 тыс. кредитов по программе, что почти соответствует уровню 2022-го. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач составит 40-45%, что на 12-17% больше, чем в прошлом году, считает он.

В начале июля правительство изменило условия «Семейной ипотеки». Теперь ее могут взять только семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок до шести лет или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, а также двое несовершеннолетних детей.

В последнем случае можно купить жилье в новостройке только в регионах с низким объемом строительства или имеющих свои программы развития и в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Кредит на приобретение или возведение дома можно взять в любом регионе.

Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — 6 млн руб.

Материалы по теме:

Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
А
Анастасия С.
07 сен 2024

А посмотрите на количество сделок за август;) ипотечный отдел пустой, отказы по заявкам, и совсем нет « с ума с шедших» подрядчиков, чтобы брать под эскроу деньги со ставкой 25% годовых. Когда уже начнут все орать?

Где обещанные 1% для подрядчиков?

Домклик
09 сен 2024

Анастасия С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Подрядчики могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счёта. Заём доступен для любых компаний, занимающихся ИЖС. Размер ставки — от 6%. Подрядчики, соответствующие условиям программы ДОМ.РФ, могут взять кредит под 1%. Подробности рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/sberbank-zapustil-novyj-kredit-na-stroitelstvo-chastnyh-domov-dlya-podryadchikov?ysclid=m0utkbqwv3929226087.

А
Анастасия С.
10 сен 2024

Домкликпрежде чем просто как машина отвечать. Задайтесь чисто для спортивного интереса сколько подрядчиков воспользовалось кредитом под эскроу счёт? Напишите пожалуйста тут аналитику😉

Подрядчикам предлагается кредит под 25% Аааааааууууу ребята вы чего! Зарабатываете на клиенте что берёт ипотеку как минимум 7% + 25% с подрядчика, как вы умело всех обдурили

А
Анастасия С.
10 сен 2024

ДомкликПочему вводите людей в заблуждение! Какие любые компании, напишите конкретные требования к аккредитации. А аккредитован уже не любой. В Дом. РФ лимиты, не обманывайте людей!!!! Дайте аналитику скольким компаниям дом.рф выдал кредит под 1 %

Домклик
10 сен 2024

Анастасия С.здравствуйте! Рекомендуем уточнить этот вопрос напрямую в ДОМ.РФ.

Домклик
10 сен 2024

Анастасия С.здравствуйте! Все подробные условия мы описали вам ранее. Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.

Спасибо за ваше предложение по подготовке аналитики. Рассмотрим этот вариант.

Рекомендуем
Сбер расширил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» на ИЖС
20K
Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю
13K
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
78K
Менять условия «Семейной ипотеки» пока не планируется, заявил Хуснуллин
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал