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Россияне выбрали объекты для благоустройства

Дата публикации: 02 мая 2024
Россияне выбрали объекты для благоустройства

Более 17 млн жителей России участвовали в онлайн-голосовании за территории, которые в дальнейшем благоустроят. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«За полтора месяца в голосовании приняли участие 17,2 млн человек. Это на 3 млн больше, чем в прошлом году», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Хуснуллина, этот показатель стал максимальным за четыре года проведения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Вице-премьер отметил, что благодаря этому удалось обновить порядка 4,4 тыс. территорий.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году оно проходило с 15 марта по 30 апреля, россияне выбирали из 5,4 тыс. объектов.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили более 65 тыс. объектов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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