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Новоселье близко: 10 готовых ЖК Москвы по низким ценам

Дата публикации: 31 янв 2025
Новоселье близко: 10 готовых ЖК Москвы по низким ценам
Содержание

Покупка новой квартиры в сданном доме имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это безопасно — объект полностью достроен и сдан. Вы точно видите, соответствует ли готовый жилой комплекс и сама квартира проекту, можете оценить качество постройки, инфраструктуры и придомовой территории. А самое приятное — заселиться в свою новую квартиру можно в ближайшие сроки, особенно если объект сдаётся с чистовой отделкой.

Для тех, кто не хочет долго ждать окончания строительства дома и мечтает как можно скорее переехать в собственное жильё, сделали подборку самых бюджетных готовых квартир в жилых комплексах Москвы. Все объекты находятся в корпусах, строительство которых уже завершено, и доступны к покупке от застройщика.

ЖК Новый Зеленоград

Комплекс находится в Химках, менее чем в 1 км от Зеленограда. До МКАД или до ближайшей станции метро «Митино» на машине можно доехать за полчаса. В 15 минутах езды на общественном транспорте находится МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

В ЖК можно купить готовую квартиру–студию площадью 24 кв. м за 4,8 млн рублей.

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ЖК Городские истории

На данный момент строительство комплекса продолжается — первая очередь уже построена и продана, в готовых домах второй очереди выведены в продажу последние квартиры. Среди готовых лотов — квартира–студия площадью 23 кв. м по цене 7,9 млн рублей.

Комплекс удачно расположен — станция метро «Рассказовка» находится в паре минут ходьбы. На территории жилого квартала продуманы места для отдыха, спорта и развлечений, реализована концепция «двор без машин».

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ЖК Новые Ватутинки

Это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, город внутри города. Строительство комплекса уже завершено.

Расстояние от комплекса до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 2025 году в микрорайоне начнется строительство собственной станции метро «Кедровая».

Самый бюджетный вариант из доступных лотов — квартира–студия площадью 26 кв.м, расположенная на 2 этаже 15-этажного здания. Стоимость — 7,9 млн рублей.

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ЖК Бунинские кварталы

Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами. Находится на юго-западе столицы — в Новой Москве, в поселении Сосенское.

В 20 минутах ходьбы от дома есть станция метро «Потапово», а за 5 минут на машине можно доехать до станции «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка»).

В ЖК можно купить готовую квартиру–студию площадью 24 кв. м менее чем за 8 млн рублей (17 этаж 21-этажного дома).

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ЖК Ютаново

Комплекс расположен в районе Южное Чертаново. Это небольшой и уютный проект, который включает в себя 7 жилых домов, детский сад и 2 паркинга: плоскостной и подземный. Все корпуса уже сданы в эксплуатацию.

В 17 минутах от домов находятся станции метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино», а в 4 минутах — станция МЦД-2 «Красный Строитель».

Самый бюджетный вариант из доступных к продаже квартир — студия площадью 20 кв.м, расположенная на 33 этаже. Стоимость — 8 млн рублей.

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ЖК Открытый парк

Комплекс находится на востоке Москвы в зелёном районе Метрогородок, в 20 минутах от станции метро «Бульвар Рокоссовского». За 3 минуты на автомобиле отсюда можно доехать до СВХ, за 13 — до МКАД, и за 16 — до ТТК. Рядом с ЖК расположен «Лосиный остров» — самый крупный национальный парк в России.

Жилой квартал включает 22 дома разной высоты, три детских сада, школу, поликлинику и надземные паркинги. Все корпуса сданы в эксплуатацию.

Готовую студию в ЖК можно купить за 8,1 млн рублей (площадь 20 кв. м), всего в продаже осталось более 70 квартир от застройщика.

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ЖК Алтуфьевское 53

Проект возводится на северо-востоке Москвы. Первая очередь строительства уже сдана.

Рядом с ЖК есть удобный выезд на Алтуфьевское шоссе, а оттуда — на ТТК и МКАД, то есть до центра Москвы можно доехать на машине примерно за 20 минут. Путь до станции метро «Отрадное» на авто займёт 15 минут, до станции «Бибирево» и МЦД «Дегунино» — около 20 минут.

Среди готовых бюджетных лотов — квартира–студия площадью 20 кв. м, расположенная на 31 этаже 33-этажного дома. Цена — 8,3 млн рублей.

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ЖК Мир Митино

Жилой комплекс построен в Северо-Западном административном округе Москвы. Проект включает в себя дома переменной этажности, от 11 до 25 этажей. Строительство комплекса завершено.

Примерно в 15 минутах ходьбы от ЖК находится станция метро «Пятницкое шоссе». За 30 минут от дома можно доехать на автомобиле до центра Москвы.

Самый бюджетный вариант из доступных к продаже квартир — студия площадью 25 кв.м, расположенная на 3 этаже 23-этажного дома. Стоимость — 8,4 млн рублей.

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ЖК Молжаниново

Квартал строится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В 5 минутах ходьбы от комплекса находится станция МЦД «Новоподрезково».

Среди готовых лотов — квартира–студия площадью 22 кв. м по цене 9,1 млн рублей, расположенная на 17 этаже 17-этажного монолитного дома. 

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ЖК Митинский лес

Проект возводится в экологически чистом районе Митино (Северо-западный административный округ). За 20 минут от дома можно дойти до метро «Пятницкое шоссе», а за 30 — доехать на машине до центра города. В трёх минутах ходьбы от комплекса находится Митинский парк.

В ЖК уже есть сданные объекты. Так, готовую однокомнатную квартиру в ЖК можно купить за 11 млн рублей (площадь 34 кв. м).

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Новостройки
Москва
Аналитика Домклик
Новости
Переезд
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Планируете покупку квартиры в новостройке?
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Комментарии6
П
Пользователь
5 дней назад

Такие плюшки для ЖК как закрытые дворы и паркинги - сильно влияют на выбор. А ещё когда рядом метро. Бунинские кварталы смотрятся неплохо, осталось узнать когда там открытие школ и садиков, чтобы далеко ребенка не возить.

Домклик
2 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
5 дней назад

А где низкие цены?

Домклик
5 дней назад

Пользовательздравствуйте! Вся информация представлена в статье.

П
Пользователь
4 дня назад

ДомкликНу если это низкие цены, то покупатель найдётся, можно не переживать!

Домклик
2 дня назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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