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Недвижимость
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Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации

Дата публикации: 22 авг 2023
Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации
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Программа реновации создана, чтобы обновить жилой фонд и облик города в целом, а также помочь жителям переехать в новое жилье. Многоквартирные дома, попадающие в программу реновации, сносят, а на их месте строят другие вместе со всей инфраструктурой — школами, поликлиниками, детскими садами. Для многих горожан это хороший шанс улучшить жилищные условия.

Как узнать, входит ли дом в программу реновации, можно ли его туда включить и когда состоится переезд в новое жилье — рассказываем в нашей статье.

Что такое реновация

Реновация с латинского переводится как «обновление». В Москве программой реновации называют комплекс мер, которые принимает город, чтобы обновить жилой фонд: расселить старые дома, снести их и построить другие. О программе в 2017 году рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Вскоре после этого, 1 июля 2017 года, появился профильный федеральный закон № 141-ФЗ.

Реновация есть не только в Москве. На федеральном уровне действует закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты в целях обеспечения комплексного развития территорий». Его народное название — закон о всероссийской реновации, потому что комплексное развитие территорий (КРТ) — это как раз снос домов и строительство новых.

Он вступил в силу 30 декабря 2020 года. Чтобы закон работал в регионах, все механизмы должны прописать местные власти, поэтому в каждом субъекте Федерации свои особенности реновации. Их стоит узнавать в региональных органах власти и на местных информационных ресурсах. Но уже сейчас известно, что Правительство РФ финансово поддерживает реновацию в российских городах, выделяя средства первым пилотным регионам.

Детали программы в Москве

В программу реновации города Москвы вошли 5175 домов. Это в основном панельные пятиэтажки, построенные в 1950–1960-х годах. Но в список внесены в том числе и здания, обладающие схожими характеристиками. Программа реновации дома — это фактически новое строительство, а не реконструкция.

Правительство Москвы берет на себя обязательство по расселению жителей из этих домов. Расселение планируется в три этапа — в первую волну 2020–2024 года попали ветхие и аварийные дома — оно должно завершиться в 2032 году.

Взамен старой квартиры в хрущевке жители Москвы, ставшие участниками программы реновации, получают равнозначную квартиру в том же районе, с тем же количеством комнат, но обычно большей общей площади за счет увеличенных коридоров, кухонь и санузлов. По данным мэрии, площадь жилых помещений в квартирах в новых домах в среднем на 30% больше, чем в тех, которые ждет снос.

Квартиры сдаются новым жильцам с чистовой отделкой, вплоть до светильников, розеток и терморегуляторов на радиаторах отопления. Кроме того, мэрия запустила множество сервисов для того, чтобы переезд граждан проходил максимально удобно. Например, можно оставить заявку и бесплатно вызвать грузчиков, которые помогут с транспортировкой крупногабаритных вещей.

Участники программы реновации

Участники программы реновации — горожане, проживающие в домах, которые строились по типовым проектам с 1957 по 1968 год. Это здания до 9 этажей с сильно изношенными коммуникациями. Те, кто живет в неприватизированной квартире, тоже являются полноценными участниками программы реновации в Москве, как и собственники. Новую квартиру можно занять так же — по договору социального найма — или же оформить в собственность.

В Москве у участников программы реновации есть выбор:

  • Переехать в равнозначную квартиру в рамках расселения, оформив договор мены (старого жилья на новое). Юристы отмечают, что можно не соглашаться на первую предложенную квартиру. Город предоставит другие варианты, чтобы нашелся более подходящий (по объективным параметрам).
  • Получить денежную компенсацию за старую квартиру и распорядиться суммой по своему усмотрению.
  • Доплатить за увеличение жилплощади: например, город предлагает однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра, а семье нужно больше места. Дополнительные метры можно оплатить и получить более просторное жилье.

Как узнать, входит ли дом в программу реновации

«Программа реновации — какие дома подпадают» — нередкий запрос в поисковых системах.

Мэрия Москвы сделала специальный сайт, на котором есть вся необходимая информация.

Дома, подпадающие под программу реновации, нанесены на карту, размещенную на сайте Фонда реновации и mos.ru. Зайдя на сайт, можно выставить несколько фильтров:

  • дома, входящие в программу реновации
  • стартовые площадки (те, где будут строиться новые дома для расселения)
  • объекты квартальной застройки
  • текущее новое строительство
  • дома, которые уже введены в эксплуатацию

Сайт выдаст информацию по запросу на карте или списком адресов —  такой параметр тоже можно задать. Или же искать сразу — по адресу дома, о котором нужно узнать.

Как включить дом в программу реновации

Поначалу к программе реновации многие москвичи, неравнодушная общественность, а также специалисты отнеслись скептически. Это был напряженный период, потому что тогда у горожан и экспертов не было четкого понимания, как все будет происходить: в какой район нужно будет переезжать, в какие сроки, будет ли новая квартира лучше, не потеряются ли образ столицы и памятники архитектуры.

Многим людям просто трудно решиться на переезд, особенно если в квартире прожиты десятки лет. Ситуацию не делало проще то, что решение нужно было принять очень быстро: на голосование был отведен календарный месяц. Однако сегодня в поисковых запросах часто встречается вопрос о том, будет ли продолжена программа после завершения первых трех этапов.

Как отбирали дома в Москве

Когда Сергей Собянин рассказал о грядущей реновации жилых домов в Москве на сайте «Активный гражданин» началось голосование. Город подготовил список домов, которые счел подходящими для реновации, а жители должны были решить, согласны они с этим предложением или нет. Если 2/3 жильцов соглашались с расселением, дом включали в программу.

Когда подводили итоги, выяснилось, что 90% жителей 4079 домов выразили желание вступить в программу. Против проголосовали в 276 домах из списка, подготовленного городом.

Подсчет голосов проходил в два этапа. Сначала смотрели, как распределились голоса поквартирно: если один собственник, учитывался один голос, если несколько, по принципу большинства.

После этого оценивали результаты голосования дома в целом. В программу реновации вошли только те дома, в которых «за» проголосовали более 66,7%. После того как список был сформирован и утвержден, он не пополнялся.

Можно ли внести свой дом в списки

Сейчас свой дом нельзя включить в программу реновации в Москве. На текущий момент предусмотрены три этапа переселения жителей снесенных построек:

  • 2020-2024 годы (930 домов)
  • 2025-2028 годы (1636)
  • 2029-2032 годы (1809)

Есть также список без точного срока переселения — это 800 ветхих зданий, судьба которых зависит от скорости утверждения градостроительной документации.

Впрочем, есть прецеденты, когда жильцы домов, не вошедших ни в одну волну реновации, добивались включения в список: коллективное письмо всех жителей ветхой постройки в мэрию заставляло чиновников вносить в программу коррективы.

Однако власти Москвы не исключают, что реновация будет продолжена и после 2032 года.

А вот вывести многоквартирный дом из программы можно, но не позднее чем заключен первый договор социального найма или оформлен переход собственности: для этого необходимо организовать общее собрание собственников помещений, где более трети проголосуют за выход.

Как еще можно переселиться из аварийного дома, читайте здесь.

Читайте также: Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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