Россиянам объяснили, когда могут изъять дачный участок
Жителям России объяснили, как будет работать новый закон об усвоении земельного участка, подписанный президентом в августе.
Что изменилось
По новому закону собственники земель в населенных пунктах, владельцы садов и огородов будут обязаны подготовить участок к использованию в течение трех лет с момента покупки.
Помимо установления срока, в законе появилось понятие «освоение». Под ним понимается приведение участка в пригодное для использования состояние в соответствии с его назначением. Гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, согласно КоАП, грозит штраф 20-50 тыс. руб.
Как будет работать закон
Что меняет закон для владельцев участков, пояснил глава Росреестра Олег Скуфинский.
«Недавно принят очень важный закон, 8 августа подписан, который устанавливает дополнительные три года для людей на подготовку к использованию участка по целевому назначению. Потому что, если человек приобрёл участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации. Поэтому закон и добавил дополнительные три года, и уже после этих трёх лет начинаются сроки, ранее установленные законодательством», — пояснил Скуфинский.
- Контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка в том случае, если участок не был подготовлен к использованию в течение трёх лет.
- При первом нарушении выдаётся только предупреждение, никаких штрафов при этом не налагается.
- Если собственник не исправил нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка.
«Я хочу особо подчеркнуть, что закон не устанавливает никаких новых оснований для изъятия, никаких дополнительных штрафов. Наша основная задача — стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот», — подчеркнул глава ведомства.
Помимо этого, закон впервые прописал признаки неиспользования участков для земель населённых пунктов и СНТ. Раньше такие нормы были установлены только для земель сельхозназначения. Это как раз защищает права граждан, отметил руководитель Росреестра.
«Когда конкретно установлены признаки, это избавляет от субъективных мнений проверяющих органов. Например, для садоводов-огородников мы предлагаем установить самые минимальные требования, в частности, чтобы участок был покошен и на нём не было мусора. К тому же действующее законодательство позволяет учитывать жизненную ситуацию человека, если он не смог освоить участок в установленный срок», — уточнил он.
какие правила не утверждай но поле для коррупци тут вырастет стремительно, не покосил траву отнимем твою землю...валяется пустая бутылка участок значит захламлен, вымогательница из гати это уже делала нагло на моих глазах при свидетелях, зная безнаказангость, нашла пустую бутылку "складирование мусора" вписала, ели в суде отбились, написала протоколы и заствляла подписывать задним числом, суд был сначала на ее стороне и но за мной была влиятельная организация и толпа свидетелей заполонила судебный зал, люди оплатили адвоката и прочее, а простго человека чиновники обманут унизят и ограбят не поперхнутся, ..закон вступает в прямое противоречие с конституцией рф причем почти со всеми правами человека
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются
Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.
А дальше, следующий шаг какой? Если у квартиры потрепанная входная дверь - давайте и квартиры изымать? А если сейчас все деньги на лечение родственника идут? Или ЗП хватает только на кубометр бетона в год, тогда что? Если участок куплен за свои, налоги уплачены, куда ... лезут?
Алексей К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.
Алексей К.всеобщая декларация человека 1948 года,
Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
(однако чиновники хотят отменить свободу человка поступать по своему разумению?)
Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Странно! Если человек купил землю, то какого… государство диктует… (санкции, изъятие). Вот если получил б/п землю от государства, то в этом случае конечно всё это имеет место быть.))
Яна Т.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А если человек уехал в другой город на заработки и оставил участок, чтобы потом на нем построить дом, но в это время некому за ним ухажить, и единственное, что только может он сделать, это за лето приехать, покосить и уехать, и то хорошо, что он не болел допустим и смог приехать. Какой все - таки бред!
Участок зачем продавать, если оставлен на будущее или детям, ситуация может изменится всегда!!
Лариса В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.