За что могут оштрафовать собственников дачи в 2024 году
- Штрафы за шашлыки и открытый огонь на участке
- Штраф за мусор на дачном участке
- Штраф за мойку машин на даче и другие штрафы для водителей-дачников
- Штраф за скважину и колодец без сертификата
- Штраф за туалет на участке с нарушением нормативов
- За что могут изъять земельный участок
- Штраф за нарушение закона о тишине
Дачный участок — последнее место, где хочется думать о правилах, но их нарушение может стоить нескольких тысяч рублей. Запустение, мусор, шум, дым от мангала, мытьё машины чреваты неприятностями для собственника дачи.
За что могут оштрафовать на даче в 2024 году, что разрешено делать на участке и как себя вести за городом — рассказываем в нашей инструкции.
Штрафы за шашлыки и открытый огонь на участке
Соблюдение правил пожарной безопасности входит в обязанности владельцев приусадебных участков в садовых товариществах. Впрочем, в 2023 году требования для садоводов-любителей мангала смягчили: МЧС разрешило легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей земле. Правило такое: с 1 марта 2023 года разводить огонь и сжигать мусор с листвой можно в 15 метрах от дома и других построек, а не в 50, как было раньше.
Жарить шашлыки на мангале можно в 5 метрах от любых зданий, но нужно следить, чтобы на расстоянии 2 метров от мангала не было ничего воспламеняющегося. Бочки для сжигания мусора разрешено установить в 7,5 метрах вместо 50 метров от зданий.
Огонь даже на своем участке можно разводить только в безветренную погоду. И главное, чтобы за очагом присматривали совершеннолетние. Оставлять источник возгорания под ответственность детей опасно. В сезон засухи, при сильном ветре, а также на торфяных почвах разводить огонь категорически запрещено. Равно как и жечь на участке резину, например. Закон обязывает думать о соседях.
Штрафы за нарушения противопожарных положений в 2024 году изменились. Теперь дачникам грозит штраф в 5–15 тыс. рублей. Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, то штраф за мангал на даче вырастет до 20 тыс. рублей, а если в результате случится настоящий пожар, наказание составит до 50 тыс. рублей.
Штраф за мусор на дачном участке
Штраф за мусор на даче — ещё одна реальность. Дачник обязан содержать участок в порядке. Дачный участок — это личная собственность, но на нём запрещено складывать мусор, закапывать его в землю или разбрасывать на территории вокруг.
Строительный мусор, стекло и крупные мусорные фракции нужно вывозить, заказав контейнер. За мусор на даче владельца могут оштрафовать на сумму 2-3 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года — на 3—5 тыс. рублей.
Также дачники обязаны устранять сорняки на своем участке. Если сорняки достигнут высоты забора, может последовать штраф на 300–500 руб. А если на участке окажется чрезвычайно опасное растение типа борщевика, штраф составит от 2 до 5 тыс. рублей.
Если на участке по вине собственника образуются овраги, провалы и промоины, ему могут назначить штраф в 50 тыс. рублей.
Штраф за мойку машин на даче и другие штрафы для водителей-дачников
Территория СНТ не предназначена для ремонта или мойки автомобилей. Черным по белому в законах об этом не написано, однако положения разбросаны по различным статьям КоАП: за использование земли не по ее целевому назначению; для случаев, когда участок находится рядом с водоемами; о порче земель и нарушении санитарного благополучия населения.
Если в результате систематического мытья машины на участке будет загрязнена почва, штраф может составить— 3–5 тыс. рублей.
Отдых у реки тоже должен быть по правилам. Главное — безопасность, иначе можно получить штраф. Длина водоохранной зоны зависит от длины водоема. Если река до 10 километров, к ней нельзя подъезжать ближе чем на 50 метров протяженности водоёма, от небольших рек до 10 километров нужно держаться на расстоянии 50 метров.
К водоёмам длиной до 50 километров можно подъезжать не ближе чем на 100 метров. Самая большая водоохранная зона на море — к берегу нельзя подъезжать ближе чем на 500 метров. Если к реке или озеру есть дорога с твердым покрытием, по ней можно проехать, и это не будет нарушением.
За нарушение водоохранных зон физлицам грозит штраф до 4 тыс. рублей.
Штраф за скважину и колодец без сертификата
Владельцы участков в СНТ могут устраивать автономный водопровод, но у скважин или колодцев, из которых будут качать воду, должны быть лицензии. Потому что к источнику воды тоже есть требования.
Если колодец или скважина глубже 5 метров и построены без лицензии, а вода используется в объеме, превышающем 100 кубометров в сутки, скважину придется ликвидировать и заплатить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Штраф за туалет на участке с нарушением нормативов
Туалет на участке тоже должен быть установлен по правилам. Самое важное — герметичная ёмкость для отходов, чтобы ничего не попадало в почву и подземные воды.
Расстояние от туалета до других построек, согласно санитарным нормам, должно составлять минимум 12 метров, а до колодца — не меньше 8 метров. Нарушение грозит штрафом в 2–3 тыс. рублей, а повторное — в 3–5 тыс. При этом нужно учитывать постройки и колодцы на территории соседей.
За что могут изъять земельный участок
Согласно поправкам, утвержденным федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 507-ФЗ, участок из земель сельхозназначения могут изъять, если:
- территория не используется по назначению, указанному в документах на землю, в течение трех лет и возведенные на ней строения не зарегистрированы в ЕГРН;
- использование участка ведёт к заметному снижению плодородия земли или причиняет вред окружающей среде;
- новый собственник ранее изъятого земельного участка не приступил к его использованию по целевому назначению в течение первого года.
Когда год пройдёт, владельцев начнут штрафовать по уже утверждённой сетке штрафов, а в некоторых случаях землю могут и изъять.
Если собственнику участка выдали предписание об устранении нарушений, он не сможет заложить землю, подарить или продать до выполнения требований суда.
Штраф за нарушение закона о тишине
Круглосуточно слушать музыку на полную громкость не получится даже на даче. Периоды времени, когда шуметь запрещено, устанавливают местные власти. Обычно с 21:00 или 22:00 до 8:00 или 9:00 шуметь не положено. Штраф за это нарушение составляет 1–3 тыс. рублей.
Общий список штрафов для дачников выглядит очень внушительным: штрафы за костёр, мойку, шум, загрязнения и беспорядок накладывают на владельцев приусадебных участков весомую ответственность.
Кроме того, есть региональные документы, которые регламентируют жизнь на приусадебном участке. Чтобы не попасть в неприятности, это стоит отслеживать на сайтах местных властей.
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