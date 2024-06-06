Российские власти намерены сделать жилье доступнее
В новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» предусмотрят механизм оптимизации затрат застройщиков, чтобы сделать жилье доступнее. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
«В правительстве будут уделять большое внимание оптимизации затрат застройщиков для того, чтобы жилье становилось доступнее, чтобы жилье, в том числе индивидуальное, строилось и в малых городах», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Стасишина, власти будут вкладывать деньги в социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, снимая тем самым часть затрат. За счет этого снизится цена квадратного метра.
Разработка нацпроекта «Инфраструктура для жизни» вошла в перечень поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. В рамках него правительство должно составить план развития не менее чем 2 тыс. населенных пунктов. Запустить нацпроект планируется до конца 2024 года.
Всё для многодетных семей и семей с несовершеннолетними детьми, а что делать тем у кого один ребёнок и уже почти совершеннолетний ... Опять в пролёте... Пролетели с мат капитал , теперь пролетели с ипотеку... Спасибо В. В.
В В. забыл старую мудрую, русскую ,народную,пословицу:
" За двумя зайцами погонишся ни одного не поймаешь" !
А тут В.В. хочет сразу - минимум четырех "зайцев убить" ..
Невиданная "смелость" !
И к чему она в итоге. приводит, мы уже можем наблюдать ..
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Ага, с ипотекой 20% оно очень доступное