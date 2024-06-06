Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
11K

Российские власти намерены сделать жилье доступнее

Дата публикации: 06 июн 2024
Российские власти намерены сделать жилье доступнее

В новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» предусмотрят механизм оптимизации затрат застройщиков, чтобы сделать жилье доступнее. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«В правительстве будут уделять большое внимание оптимизации затрат застройщиков для того, чтобы жилье становилось доступнее, чтобы жилье, в том числе индивидуальное, строилось и в малых городах», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Стасишина, власти будут вкладывать деньги в социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, снимая тем самым часть затрат. За счет этого снизится цена квадратного метра.

Разработка нацпроекта «Инфраструктура для жизни» вошла в перечень поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. В рамках него правительство должно составить план развития не менее чем 2 тыс. населенных пунктов. Запустить нацпроект планируется до конца 2024 года.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
П
Пользователь
08 июн 2024

Всё для многодетных семей и семей с несовершеннолетними детьми, а что делать тем у кого один ребёнок и уже почти совершеннолетний ... Опять в пролёте... Пролетели с мат капитал , теперь пролетели с ипотеку... Спасибо В. В.

М
Михаил Л.
08 июн 2024

В В. забыл старую мудрую, русскую ,народную,пословицу:

" За двумя зайцами погонишся ни одного не поймаешь" !

А тут В.В. хочет сразу - минимум четырех "зайцев убить" ..

Невиданная "смелость" !

И к чему она в итоге. приводит, мы уже можем наблюдать ..

+

И
Игорь Л.
07 июн 2024

Ага, с ипотекой 20% оно очень доступное

Рекомендуем
Хочу купить квартиру. С чего начать?
929K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Как арендовать землю у государства
65K
Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал