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В России предложили проверять качество купленного на маткапитал жилья

Дата публикации: 20 апр 2024
В России предложили проверять качество купленного на маткапитал жилья

В Госдуме обсуждают введение обязательной оценки жилья, которое семьи покупают с помощью маткапитала. Об этом сообщила зампредседателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в этой сфере много махинаций: часто на маткапитал приобретают жилье в очень плохом состоянии. «Тема очень больная. Недавно была на съезде уполномоченных по правам ребенка — прямо горит и болит у них», — сказала Разворотнева в ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи.

Она отметила, что по этой проблеме есть несколько законодательных инициатив.

Замглавы комитета рассказала о других предложениях, касающихся маткапитала. Так, в начале июня могут принять законопроект, упрощающий сделки с жильем, на покупку которого направили эту выплату. Согласно документу, обязанность выделять доли будет автоматически переходить на квартиру, купленную взамен недвижимости с маткапиталом. Но есть условие — она должна быть большей площади и дороже.

Другая инициатива касается внесения в ЕГРН отметки о том, что для покупки жилья использовался материнский капитал. Также в Госдуме разрабатывают законопроект, разрешающий близким родственникам обмениваться долями. Предполагается, что это упростит сделки с квартирами с маткапиталом и полученными в наследство.

Читайте также: Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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