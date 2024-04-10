Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лечение детей и покупку лекарств
Правительство России высказалось против законопроекта, разрешающего тратить материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, назначенных им врачом. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минздрава Олег Салагай.
Такой законопроект в феврале этого года в Госдуму внесли депутаты.
«Правительством РФ законопроект не поддержан», — сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, в стране и так есть бесплатное оказание медпомощи, а также предусмотрено снабжение пациентов лекарствами, причем эти направления расширяются.
По закону маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- на ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. руб. На второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого ребенка, и 202,6 тыс. руб. — если уже оформляла ее.
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