Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лечение детей и покупку лекарств

Дата публикации: 10 апр 2024
Правительство не поддержало проект о направлении маткапитала на лечение детей и покупку лекарств

Правительство России высказалось против законопроекта, разрешающего тратить материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, назначенных им врачом. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минздрава Олег Салагай.

Такой законопроект в феврале этого года в Госдуму внесли депутаты.

«Правительством РФ законопроект не поддержан», — сказал Салагай на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, в стране и так есть бесплатное оказание медпомощи, а также предусмотрено снабжение пациентов лекарствами, причем эти направления расширяются.

По закону маткапитал можно направить на:

  • улучшение жилищных условий: покупку жилья, использование средств как первоначальный взнос по ипотеке, строительство и реконструкцию дома;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • на ежемесячные выплаты (при определенных условиях).

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,3 тыс. руб. На второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого ребенка, и 202,6 тыс. руб. — если уже оформляла ее.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Материнский капитал при строительстве дома
82K
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
156K
Маткапитал предложили повысить в регионах с низкой рождаемостью
1K
Как продать квартиру с материнским капиталом: пошаговая инструкция
233K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
888
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал