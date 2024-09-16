В России прописали правила выплаты остатка маткапитала
Правительство России утвердило порядок получения остатка материнского капитала, не превышающего 10 тыс. руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Соответствующий закон в августе подписал президент РФ Владимир Путин.
Речь идет о средствах маткапитала, которые остались после того, как большую часть из них семьи использовали на улучшение жилищных условий, например, на покупку жилья в ипотеку, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.
Граждане, которым положена такая единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К нему будет прилагаться частично заполненное заявление. Его можно будет отправить в электронном виде — через «Госуслуги», а также через МФЦ или почтой.
Деньги поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.
Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году
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