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Новости
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В России прописали правила выплаты остатка маткапитала

Дата публикации: 16 сен 2024
В России прописали правила выплаты остатка маткапитала

Правительство России утвердило порядок получения остатка материнского капитала, не превышающего 10 тыс. руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующий закон в августе подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о средствах маткапитала, которые остались после того, как большую часть из них семьи использовали на улучшение жилищных условий, например, на покупку жилья в ипотеку, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.

Граждане, которым положена такая единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К нему будет прилагаться частично заполненное заявление. Его можно будет отправить в электронном виде — через «Госуслуги», а также через МФЦ или почтой.

Деньги поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.

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Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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