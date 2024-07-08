Путин предложил выплачивать семьям остаток суммы материнского капитала
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованный остаток материнского капитала в размере 10 тыс. рублей. По его словам, правительство уже обсуждает проблему с использованием оставшейся части выплаты.
«Ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя, поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой, зампредседателя правительства — ред.), нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — сказал Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
Как ранее поясняли в Минтруде, деньги остаются из-за ежегодной индексации маткапитала. Например, женщина пишет заявление о направлении средств маткапитала на определенную цель в конце года, а решение о перечислении денег принимается в феврале нового года, после ежегодной индексации. Так на цель использования маткапитала тратится еще не проиндексированная сумма. Поэтому на счете и остаются деньги: у кого-то 10 тыс., у кого-то 20 тыс. рублей. У некоторых граждан они оказываются невостребованными годами.
Ведомство отмечало, что небольшие суммы проще выдавать сразу на руки, а не заниматься их администрированием.
Какой остаток от мат капитала , в Забайкальском крае даже невозможно купить дом 5 на 6 , за мат капитал , невозможно очень дорого
А что с семейной программой по ипотеке? когда выйдет приказ правительства о возобновлении?
Татьяна Б.здравствуйте. Вся информация — в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya