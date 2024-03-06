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Маткапитал на второго и третьего ребенка предложили повысить до 1 млн рублей

Дата публикации: 06 мар 2024
Маткапитал на второго и третьего ребенка предложили повысить до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об увеличении материнского капитала на второго, третьего и любого следующего ребенка до 1 млн руб. с февраля 2025 года. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по труду Ярослав Нилов.

Документ планируется внести в Госдуму 6 марта. Так, депутаты предлагают установить маткапитал в следующих размерах:

  • 756 712 руб. на первого ребенка. + 243 288 руб. при появлении второго ребенка после 1 февраля 2025 года;
  • 1 млн руб. на второго ребенка, если первый родился до 1 февраля 2025 года;
  • 1 млн руб. на третьего и следующего ребенка, если ранее права на маткапитал не было.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 февраля 2025 года.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. Теперь размер выплаты составляет:

630 380,78 руб. на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка.

630 380,78 руб. на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.

833 024,74 руб. на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.

Ранее президент России Владимир Путин предложил правительству продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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