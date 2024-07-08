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Новости
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Сыграть свадьбу хотят 6% россиян, а завести детей — 8%

Дата публикации: 08 июл 2024
Сыграть свадьбу хотят 6% россиян, а завести детей — 8%
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Доля жителей России, которая в ближайший год планирует создать семью или родить детей, заметно выросла. Сыграть свадьбу хотят 5,9% граждан, завести детей — 8%.

В прошлом году эти показатели составляли 4,6 и 6,7% соответственно. Таковы результаты опроса* СберСтрахования жизни накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Где живет больше всего желающих сыграть свадьбу

Как показало исследование, больше всего желающих сыграть свадьбу живёт в Липецке (так ответили 7,3% опрошенных), Оренбурге (7,1%), Махачкале (6,6%), Воронеже (6,6%) и Волгограде (6,5%). Меньше всего хотят жениться и выходить замуж столичные жители: в Москве таких 4,6% (в 2023 году было 4%), в Санкт-Петербурге — 4,9% (4%).

В каких городах живут люди, которые хотят завести детей

По числу желающих завести детей в ближайший год лидируют Махачкала (13,2%), Тюмень (9,9%), Ульяновск и Ижевск (по 9,7%), а также Барнаул (9,5%). В столичных городах о планируемом пополнении в семье заявили по 5,5% опрошенных.

Какой бюджет у россиян на свадьбу

По данным опроса, бюджет свадьбы в этом году вырос и в среднем составил 271 тыс. рублей — в прошлом году на празднование тратили 255 тыс. Дороже всех оценивают свадебное торжество в Ростове-на-Дону (407 тыс. рублей), Москве (393 тыс.), Краснодаре (372 тыс.), Ульяновске (360 тыс.) и Саратове (358 тыс.).

Стоимость свадьбы зависит и от места проведения, программы и числа гостей. Например, отметить свадьбу в ресторане своего города мечтает каждый третий россиянин (37,4%), дома — каждый шестой (17%). На природе хотели бы отпраздновать 8,1%, в других городах — Москве, Санкт-Петербурге или в пределах Золотого кольца России — 6%.

Сколько гостей хотели бы пригласить на свадьбу россияне

Россияне готовы пригласить на свадебное торжество в среднем чуть больше гостей, чем в прошлом году — 53 человека. При этом на свадьбы с числом гостей 100 и более приходится 11% торжеств.

Больше всего людей хотели бы пригласить жители Махачкалы — 160 человек. Гостеприимностью отличились также жители Ижевска (85), Набережных Челнов (80), Астрахани (79) и Ульяновска (71). В Москве планируют приглашать на свадьбу 44 человека, в Санкт-Петербурге — 41.

*Опрос накануне Дня семьи, любви и верности проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке.

Семья
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
09 июл 2024

Какой дурак в наше время хочет детей? Только безумцы будут заводить семьи.

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