Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

При покупке новостройки в ГК Страна Девелопмент можно вернуть до 5% бонусами СберСпасибо

Новости
Дата публикации: 03 июн 2024
851
При покупке новостройки в ГК Страна Девелопмент можно вернуть до 5% бонусами СберСпасибо

Группа компаний Страна Девелопмент присоединилась к акции «Спасибо за квартиру».

Теперь при покупке квартиры от данного застройщика на Домклик можно получить до 5% от стоимости бонусами СберСпасибо и потратить их на покупку кухни, техники, мебели, декора или воспользоваться конвертацией бонусов в рубли для оплаты товаров и услуг.

Страна Девелопмент присоединилась к акции Домклик «Спасибо за квартиру». Теперь до 5% стоимости нового жилья вернутся бонусами СберСпасибо. В условиях достаточно высокого первоначального взноса и ипотечного платежа этот кешбэк станет отличным подспорьем при ремонте — бонусы можно использовать для покупки бытовой техники или новой мебели.

Фото эксперта
Александр Гайдуков
Руководитель ГК Страна Девелопмент

Возврат до 5% бонусами СберСпасибо будет начисляться частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у данного застройщика на Домклик. Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.

Как можно использовать бонусы СберСпасибо

Бонусами СберСпасибо вы можете оплатить покупки на платформах online-маркетов, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое. Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.

Выбрать квартиру от застройщика

Партнеры
Новостройки
Новости
Покупка новостройки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Статья была полезной?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
160K
До 5% бонусами СберСпасибо за квартиру в новостройке на Домклик
23K
Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков
2K
Жительница Пермского края выиграла погашение ипотеки в Сбере
15K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости