При покупке новостройки в ГК Страна Девелопмент можно вернуть до 5% бонусами СберСпасибо
Группа компаний Страна Девелопмент присоединилась к акции «Спасибо за квартиру».
Теперь при покупке квартиры от данного застройщика на Домклик можно получить до 5% от стоимости бонусами СберСпасибо и потратить их на покупку кухни, техники, мебели, декора или воспользоваться конвертацией бонусов в рубли для оплаты товаров и услуг.
Страна Девелопмент присоединилась к акции Домклик «Спасибо за квартиру». Теперь до 5% стоимости нового жилья вернутся бонусами СберСпасибо. В условиях достаточно высокого первоначального взноса и ипотечного платежа этот кешбэк станет отличным подспорьем при ремонте — бонусы можно использовать для покупки бытовой техники или новой мебели.
Возврат до 5% бонусами СберСпасибо будет начисляться частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у данного застройщика на Домклик. Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры. Акция действует с 11 апреля по 30 июня 2024 года.
Как можно использовать бонусы СберСпасибо
Бонусами СберСпасибо вы можете оплатить покупки на платформах online-маркетов, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое. Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.
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