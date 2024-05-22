Жительница Пермского края выиграла погашение ипотеки в Сбере
Сбербанк погасил ипотечный кредит на частный дом жительницы Пермского края, которая победила в акции «Домклик исполняет мечту».
Розыгрыш проходил с 7 февраля по 26 апреля этого года. Для участия достаточно было подать заявку на ипотеку в мобильном приложении Домклик, подключить хотя бы один его сервис и подписать кредитный договор.
Итоги акции подвели в прямом эфире 26 апреля. Победители получили четыре промокода для покупок на Мегамаркете номиналом от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. А главным призом стало погашение банком ипотеки на сумму до 10 млн руб. Его выиграла жительница Пермского края Светлана.
Сотрудники Сбера и Домклик поздравили победительницу и вручили ей памятные подарки.
Вот что рассказала победительница розыгрыша Светлана: «Получив сообщение о победе в акции, я долго не могла поверить и старалась никому об этом не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу.
Сейчас я с радостью делюсь этой новостью со своими друзьями, и все они тоже загорелись желанием взять ипотеку в Сбере. Перед тем как купить дом, мы с мужем продали машину и средства с продажи направили на первый взнос по ипотеке. Теперь благодаря такому быстрому закрытию кредита мы задумались о покупке нового авто».
Благодарю всех участников розыгрыша и поздравляю Светлану с победой! Закрытие ипотеки — это всегда яркое, долгожданное событие и начало нового этапа в жизни. Я рад разделить восторг от выигрыша с нашей победительницей и желаю ей дальнейших успехов. Мы в Домклик и дальше будем стараться удивлять наших клиентов, превосходя их ожидания.
Очень приятно, что победителем акции «Домклик исполняет мечту» стала жительница Перми. Поздравляю Светлану с победой, желаю ей и в дальнейшем достигать своих целей, а жителям региона — не переставать мечтать и участвовать в новых акциях. Теперь мы точно знаем, что мечты сбываются, а удача может улыбнуться каждому.
Еще раз поздравляю Светлану. А остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями банка и участвовать в наших акциях. Они проходят постоянно и позволяют выиграть ценные призы, бонусы программы лояльности Сбера и в целом серьезно экономить, совершая одну из самых важных покупок в своей жизни. Немного смелости, и удача обязательно вам улыбнется.
Замечательная компания. Все дела, ипотеку оформление страхование и другие продукты не ожидал. Все во время и оперативно. Не знаю, на что пожаловаться. Всё просто огонь!!! Спасибо за работу!!! Всем участникам и работникам. Особенно понравилось про оценку квартиры, налоговый вычет! Молодцы. Очень удобно и комфортно!!! Лучше не придумаешь!!!
Сергей З.добрый день! Спасибо большое за теплые слова 💚
У нас сбер украл неделю времени! так "хорошо" подготовили сделку, что она не состялась! Никаких дел со сбером!
Алена О.здравствуйте. Напишите, пожалуйста, о произошедшем на почту realty@domclick.ru. Потребуются описание ситуации и данные покупателя в сделке (полные ФИО и номер телефона).
Очень рада что хоть кому то повезло, но меня эти мошенники 2 раз обманули. Больше никаких дел со сбором.
Наталья В.здравствуйте. Напишите нам о том, что случилось на почту realty@domclick.ru.