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Новости
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Жительница Пермского края выиграла погашение ипотеки в Сбере

Дата публикации: 22 мая 2024
Жительница Пермского края выиграла погашение ипотеки в Сбере

Сбербанк погасил ипотечный кредит на частный дом жительницы Пермского края, которая победила в акции «Домклик исполняет мечту».

Розыгрыш проходил с 7 февраля по 26 апреля этого года. Для участия достаточно было подать заявку на ипотеку в мобильном приложении Домклик, подключить хотя бы один его сервис и подписать кредитный договор.

Итоги акции подвели в прямом эфире 26 апреля. Победители получили четыре промокода для покупок на Мегамаркете номиналом от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. А главным призом стало погашение банком ипотеки на сумму до 10 млн руб. Его выиграла жительница Пермского края Светлана.

Сотрудники Сбера и Домклик поздравили победительницу и вручили ей памятные подарки.

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Вот что рассказала победительница розыгрыша Светлана: «Получив сообщение о победе в акции, я долго не могла поверить и старалась никому об этом не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу.

Сейчас я с радостью делюсь этой новостью со своими друзьями, и все они тоже загорелись желанием взять ипотеку в Сбере. Перед тем как купить дом, мы с мужем продали машину и средства с продажи направили на первый взнос по ипотеке. Теперь благодаря такому быстрому закрытию кредита мы задумались о покупке нового авто».

Благодарю всех участников розыгрыша и поздравляю Светлану с победой! Закрытие ипотеки — это всегда яркое, долгожданное событие и начало нового этапа в жизни. Я рад разделить восторг от выигрыша с нашей победительницей и желаю ей дальнейших успехов. Мы в Домклик и дальше будем стараться удивлять наших клиентов, превосходя их ожидания.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Очень приятно, что победителем акции «Домклик исполняет мечту» стала жительница Перми. Поздравляю Светлану с победой, желаю ей и в дальнейшем достигать своих целей, а жителям региона — не переставать мечтать и участвовать в новых акциях. Теперь мы точно знаем, что мечты сбываются, а удача может улыбнуться каждому.

Фото эксперта
Анна Салеева
управляющий Пермским отделением Сбера

Еще раз поздравляю Светлану. А остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями банка и участвовать в наших акциях. Они проходят постоянно и позволяют выиграть ценные призы, бонусы программы лояльности Сбера и в целом серьезно экономить, совершая одну из самых важных покупок в своей жизни. Немного смелости, и удача обязательно вам улыбнется.

Фото эксперта
Марина Белокрылова
директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Волго-Вятского банка Сбера

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Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
С
Сергей З.
29 мая 2024

Замечательная компания. Все дела, ипотеку оформление страхование и другие продукты не ожидал. Все во время и оперативно. Не знаю, на что пожаловаться. Всё просто огонь!!! Спасибо за работу!!! Всем участникам и работникам. Особенно понравилось про оценку квартиры, налоговый вычет! Молодцы. Очень удобно и комфортно!!! Лучше не придумаешь!!!

Домклик
29 мая 2024

Сергей З.добрый день! Спасибо большое за теплые слова 💚

А
Алена О.
25 мая 2024

У нас сбер украл неделю времени! так "хорошо" подготовили сделку, что она не состялась! Никаких дел со сбером!

Домклик
27 мая 2024

Алена О.здравствуйте. Напишите, пожалуйста, о произошедшем на почту realty@domclick.ru. Потребуются описание ситуации и данные покупателя в сделке (полные ФИО и номер телефона).

Н
Наталья В.
23 мая 2024

Очень рада что хоть кому то повезло, но меня эти мошенники 2 раз обманули. Больше никаких дел со сбором.

Домклик
24 мая 2024

Наталья В.здравствуйте. Напишите нам о том, что случилось на почту realty@domclick.ru.

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