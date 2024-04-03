Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Оформить ипотечный кредит можно будет как в отделениях Сбера, так и онлайн.
Какие ЖК будут участвовать в программе
Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем он выше, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Как получить «Зеленую ипотеку»
Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия кредитования по программе
Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.
Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.
Какие задачи решает «Зеленая ипотека»
Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.
Он отметил, что программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что также позволит снизить затраты на коммунальные услуги.
«Таким образом, "Зеленая ипотека" представляет собой еще один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды», — резюмировал Ведяхин.
После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices, которые помогут сделать квартиру более комфортной, безопасной и позволят эффективно управлять энергопотреблением.
Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.
Добрый день! Можно ли приобрести по этой программе энергоэффективный дом (ижс)?
Ксения П.добрый день! «Зеленая ипотека» распространяется на квартиры в ЖК, которые соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++.
Есть желающие в кабалу?
Добрый день. Думаем, что и на это предложение будет спрос. Не стоит забывать, что для кого-то ипотека может быть единственным вариантом обзавестись собственным жильём.
На это и расчет.
Евгений К.да, взяли все мои знакомые, ни одного сотрудника компании не осталось без ипотеки, некоторые взяли по две
Когда возникает вопрос о 0,3%,тебе говорят что он уже типо включен при одобрении кредита.при этом ставка не понижается а увеличивается
Здравствуйте. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Если вы действительно выбрали недвижимость, подходящую под «Зелёную ипотеку», то информация о дисконте к ставке отобразится во время подготовке к сделке в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
В начале банк одобряет под к примеру под 5,6 % , затем просит привлечь созаемщика и оператор говорит понижение на 0,3% будет применино в момент подписания договора ,после чего ставка чудным образом становится 5,7%. На вопрос ,что все ходы записаны -ответ-вам не правильно объяснил оператор.
Так как у нас нет данных по сделке, мы рекомендуем обратиться к менеджеру по сопровождению за консультацией. Или вы можете написать нам на почту realty@domclick.ru описание ситуации и данные основного заёмщика (полные ФИО и номер телефона).