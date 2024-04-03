Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
160K

Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»

Дата публикации: 03 апр 2024
Сбербанк запустил «Зеленую ипотеку»
Содержание

Сбер начал принимать заявки на получение кредита по программе «Зеленая ипотека». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%. Оформить ипотечный кредит можно будет как в отделениях Сбера, так и онлайн.

Какие ЖК будут участвовать в программе

Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++. Класс указан в проектной декларации дома. Чем он выше, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как получить «Зеленую ипотеку»

Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).

Условия кредитования по программе

Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.

Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.

Какие задачи решает «Зеленая ипотека»

Одна из наших приоритетных задач — разрабатывать решения и продукты, которые отвечают на современные запросы общества. В рамках своей стратегии по созданию устойчивого будущего мы разработали новый продукт — «Зеленую ипотеку». Эта программа в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.

Фото эксперта
Александр Ведяхин
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Он отметил, что программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств для автоматизации управления квартирой, что также позволит снизить затраты на коммунальные услуги.

«Таким образом, "Зеленая ипотека" представляет собой еще один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды», — резюмировал Ведяхин.

После заключения сделки клиенты смогут получить у своего застройщика промокод на сумму не менее 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices, которые помогут сделать квартиру более комфортной, безопасной и позволят эффективно управлять энергопотреблением.

Дисконт по «Зеленой ипотеке» не распространяется на ипотечные программы с господдержкой.

Читайте также: Зеленая ипотека: условия программы в СберБанке

Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии18
К
Ксения П.
14 июн 2024

Добрый день! Можно ли приобрести по этой программе энергоэффективный дом (ижс)?

Домклик
17 июн 2024

Ксения П.добрый день! «Зеленая ипотека» распространяется на квартиры в ЖК, которые соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности — А, А+, А++.

Е
Евгений К.
05 апр 2024

Есть желающие в кабалу?

Домклик
08 апр 2024

Добрый день. Думаем, что и на это предложение будет спрос. Не стоит забывать, что для кого-то ипотека может быть единственным вариантом обзавестись собственным жильём.

Т
Тимофей П.
12 апр 2024

На это и расчет.

П
Пользователь
28 мая 2024

Евгений К.да, взяли все мои знакомые, ни одного сотрудника компании не осталось без ипотеки, некоторые взяли по две

Т
Тимофей П.
04 апр 2024

Когда возникает вопрос о 0,3%,тебе говорят что он уже типо включен при одобрении кредита.при этом ставка не понижается а увеличивается

Домклик
08 апр 2024

Здравствуйте. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Если вы действительно выбрали недвижимость, подходящую под «Зелёную ипотеку», то информация о дисконте к ставке отобразится во время подготовке к сделке в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).

Т
Тимофей П.
12 апр 2024

В начале банк одобряет под к примеру под 5,6 % , затем просит привлечь созаемщика и оператор говорит понижение на 0,3% будет применино в момент подписания договора ,после чего ставка чудным образом становится 5,7%. На вопрос ,что все ходы записаны -ответ-вам не правильно объяснил оператор.

Домклик
16 апр 2024

Так как у нас нет данных по сделке, мы рекомендуем обратиться к менеджеру по сопровождению за консультацией. Или вы можете написать нам на почту realty@domclick.ru описание ситуации и данные основного заёмщика (полные ФИО и номер телефона).

Рекомендуем
Как застройщики субсидируют программы ипотеки
52K
Федеральный застройщик отменил комиссию при выдаче льготной ипотеки
1K
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
Ипотечный рынок может вырасти на 3-5% в 2024 году — глава Домклик
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал