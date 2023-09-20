Правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку»
Правительство России предложит продлить «Семейную ипотеку» после завершения программы 1 июля 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», — ответил он на вопрос журналистов о перспективах программы.
Вице-премьер также добавил, что кабмин видит эффективность данной программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние. По его словам, остальные виды льготных ипотек будут рассмотрены дополнительно.
Льготная ипотека бьет рекорды
Выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).
Согласно исследованию Домклик, ипотечная программа для семей с детьми сохранила за собой второе место по доле выданных кредитов (21,2%). Максимальные показатели продемонстрировали Республика Адыгея (33,7%), Республика Хакасия (31,2%) и Астраханская область (29,6%). При этом в Санкт-Петербурге доля Семейной ипотеки составила 23,6%, в Москве — 22%.
Ранее Домклик писал, что Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва.