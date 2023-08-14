Популярность IT-ипотеки в Сбере выросла в 7 раз
Московские IT-специалисты с начала 2023 года оформили льготные кредиты в Сбере на сумму свыше 15 млрд рублей, это в 7 раз больше, чем за этот же период в прошлом году. Всего с момента запуска программы в мае 2022 года объём выданной Сбером IT-ипотеки в столице составил более 21 млрд рублей.
«Рост популярности IT-ипотеки среди москвичей обусловлен в первую очередь выгодными и понятными условиями кредита, а также значительным количеством работающих в столице IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержкой. По этой программе можно купить квартиру или жилой дом от застройщика, участок с домом либо самостоятельно построить дом», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Ставка по кредиту в ипотеке для IT — 4,1%. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 18 млн рублей.
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