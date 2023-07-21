Тренды рынка ипотеки 2023 — исследование Домклик
Аналитики Домклик выяснили, что происходило с ипотекой в первые 6 месяцев 2023 года — как менялся спрос на неё, насколько были востребованы льготные программы и на какие цели россияне чаще брали жилищные кредиты.
Тенденция к восстановлению
В первом полугодии 2023 года аналитики Домклик наблюдали восстановление спроса на ипотечные кредиты по всей стране: по сравнению с первым полугодием 2022 года, количество сделок прибавилось на 66,9%, а по сравнению со вторым — на 14,7%. При этом российский рынок жилищного кредитования уже вернулся к уровню 2021 года: количество выдач в первом полугодии 2023 года превысило данные за аналогичный период в 2021 году на 10,1%.
Спрос восстанавливается и в столичных регионах: в марте 2023 года число выданных кредитов превысило значения, которые фиксировались с июля по ноябрь 2022 года, и затем продолжило удерживаться на стабильно высоком уровне.
Лидерство за Подмосковьем
В июне 2023 года ипотечные кредиты по-прежнему пользовались высоким спросом среди населения: количество сделок составило 111,4 тыс., что на 3% выше показателя мая. Объем выданной ипотеки — 364,1 млрд руб. (+4,4% с мая).
«С мая число кредитов на готовое жильё увеличилось на 4,3%, а их доля в структуре жилищного кредитования возросла на 1%. Укрепление вторичного рынка обусловлено сезонным фактором: большим спросом пользуется загородная недвижимость (без учёта ИЖС), на которую в июне было выдано на 7,7% больше кредитов, чем в мае».
Московская область третий месяц подряд уверенно лидирует по числу ипотечных кредитов: количество выдач в регионе составило 8,5 тыс. шт. (+14,7% с мая). Подмосковье значительно опередило Москву, в которой было заключено 6,1 тыс. сделок (+5,7%), и Краснодарский край, где было выдано 5,6 тыс. кредитов (+4,8%).
Аналитики Домклик также наблюдают продолжение тренда на восстановление регионального рынка недвижимости. Наибольшие темпы роста числа выдач отмечаются в удаленных субъектах России, где традиционно проводится небольшое количество сделок — Республике Тыва (+24,1%), Кабардино-Балкарской Республике (+22,7%) и Астраханской области (+18,8%).
Россияне по-прежнему выбирают вторичку
Несмотря на то что в первом полугодии 2023 года доля вторичного рынка (67-72%) была ниже, чем во втором полугодии 2022 года (73-77%), готовое жилье по-прежнему доминирует в структуре выданных ипотечных кредитов. Кроме того, число сделок в 2023 году превысило данные за второе полугодие 2022 года на 8,2%.
В отличие от вторички, вес первичного рынка, наоборот, увеличился со второго полугодия 2022 года (с 16-22% до 20-26%). При этом количество выдач также существенно возросло (+28,1%). По данным аналитиков Домклик, укреплению первичного рынка способствовало, в первую очередь, расширение Семейной ипотеки и IT-ипотеки в начале этого года.
В 2023 году также произошло усиление рынка ИЖС: если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС равнялась 3–4%, то к маю–июню 2023 года параметр вырос практически до 8%. Кроме того, в первые шесть месяцев 2023 года было заключено на 81,6% больше сделок, чем во втором полугодии 2022 года. Аналитики отмечают, что быстро растущий спрос на индивидуальное строительство обусловлен распространением льготной ипотеки на ИЖС, а также рядом законодательных реформ.
В июне спрос на ипотеку продолжил расти:
- ИЖС — 8,8 тыс. выдач, +6,3% с мая
- вторичный рынок — 75,2 тыс. выдач, +4,3%
- первичное жилье — 25,4 тыс. выдач, -1,8%
По количеству выдач рынок ИЖС бьет рекорды уже четвертый месяц подряд, при этом в структуре жилищного кредитования процент рынка также остается высоким (7,9%). За последний месяц наибольший прирост доли ИЖС наблюдался в Республике Саха (Якутия) (+5,9%), Республике Тыва (+4,3%) и Карачаево-Черкесской Республике (+4,1%).
Доля готового жилья продолжает уверенно доминировать в структуре ипотеки (67,5%). Наибольший прирост наблюдается в Республике Дагестан (+8,8%), Пензенской области (+7,2%) и Республике Северная Осетия – Алания (+6,3%). Среди крупнейших регионов стоит выделить Волгоградскую область (+6,1%), Санкт-Петербург (+4,8%) и Краснодарский край (+3,6%).
По мнению аналитиков Домклик, повышенный спрос на вторичный рынок в июне объясняется возможным увеличением ключевой ставки ЦБ, что стимулирует население преждевременно позаботиться о покупке готового жилья. Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки весной этого года.
Строящееся жилье по-прежнему пользуется спросом в крупнейших регионах России, таких как Москва (36,8% от всех выдач), Санкт-Петербург (36,7%) и Краснодарский край (33,6%).
Ранее аналитики выяснили, что в ряде крупнейших регионов выплачивать ипотеку за новостройку обходится дешевле, чем за вторичку. По мнению экспертов, более комфортный ежемесячный платёж по ипотеке, который достигается благодаря распространению льготных программ, является ключевым фактором, поддерживающим интерес к первичному жилью.
Число сделок по льготным программам выросло почти на 40%
В первом полугодии 2023 года заемщики заключили около 200 тыс. сделок по льготным программам. Это на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года.
Аналитики также отмечают, что новый равновесный уровень количества выдач (около 40 тыс.), который наблюдается с марта, значительно выше значений осени 2022 года (среднемесячное количество в сентябре–ноябре — около 20 тыс.).
Первое полугодие 2023 года отличилось существенным укреплением спроса на Семейную ипотеку: с января по июнь число выдач по этой программе увеличилось в три раза, а ее доля в общем количестве выдач выросла с 11% до 16-17%.
Примечательно, что в период с февраля по апрель Семейная ипотека занимала доминирующее положение среди льготных программ жилищного кредитования. Это стало результатом расширения Семейной ипотеки в начале года, когда к программе получили доступ семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
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В мае и июне «Господдержка» вновь заняла первую строчку среди льготных программ: ее доля выросла практически до 18%. Это стало следствием активизации заемщиков на рынке ИЖС, где большинство выдач приходится на эту программу. В мае-июне доля «Господдержки» в общем количестве выдач на кредитование ИЖС составила 61–62%.
Спрос на IT-ипотеку также вырос в этом году: количество выдач по этой программе не опускалось с марта ниже 1 тыс. шт., а ее доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Причина — смягчение условий выдачи ипотеки. Напомним, что в январе 2023 года минимальная зарплата, необходимая для получения кредита, снизилась со 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и со 100 до 70 тыс. рублей — в других населенных пунктах.
В июне спрос на льготную ипотеку остается очень высоким: количество выдач составило 41,5 тыс. шт. Доля льготных кредитов от общего числа выдач практически не изменилась с мая — 37,2% (-1,1%).
Как и в мае, среди льготных программ жилищного кредитования вновь доминирует «Господдержка»: ее доля в структуре выдач была равна 17,6%, практически не изменившись с прошлого месяца (-0,3% с мая). Наибольший процент выдач обнаружен в удаленной Республике Хакасия (27,9%), а также в обеих столицах (Санкт-Петербург — 27,3%, Москва — 25%).
Доля выдач по Семейной ипотеке также остается стабильно высокой, составив 16,3% (-0,7% с мая). В июне Семейную ипотеку чаще всего оформляли в Республике Адыгея (33,5%), Республике Хакасия (27%) и Краснодарском крае (25,2%).
Доля IT- и Дальневосточной ипотеки осталась прежней — 1,1% и 2,3% соответственно.
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