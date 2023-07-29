Тренды рынка недвижимости 2023 — исследование Домклик
В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках для крупнейших субъектов РФ за первые 6 месяцев 2023 года.
Также аналитики посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при покупке квартиры на вторичном рынке.
Как менялись цены на новостройки в 2023 году
За первые 6 месяцев 2023 было оформлено более 132 тыс. ипотечных сделок, что на 38% превышает показатель первого полугодия 2022 года, и на 11% — 2021 года. Сравнение данных за январь и июнь 2023 года показало, что в большинстве регионов стоимость квадратного метра в новостройках незначительно увеличилась (в пределах 5%).
В большинстве крупнейших субъектов, включающих в себя города-миллионники, стоимость также выросла. Явное снижение фиксируется только в Ростовской области (-16%, наибольшее снижение), в Московской области и в Краснодарском крае (-4%).
В начале 2023 года аналитики продолжили наблюдать последствия ажиотажа, связанного с множеством заявлений о прекращении действия льготной ипотеки и об ограничении возможности субсидирования со стороны застройщиков. Напомним, что в большинстве крупнейших регионов в последние месяцы 2022 года был отмечен рост цен на новостройки. Таким образом продавцы первичной недвижимости стремились обезопасить себя и извлечь максимальную выгоду из образовавшегося всплеска покупательской активности.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области увеличение спроса на новостройки оказалось краткосрочным — уже в феврале наблюдается снижение до уровня начала IV квартала 2022 года и ниже. Однако в ряде регионов высокий спрос на первичное жилье фиксировался и в начале года, соответственно, цены и в январе продолжили расти (Тюменская область — яркий пример). Спад уровня цен фиксируется только в феврале-марте.
На протяжении всего I квартала количество сделок на всероссийском первичном рынке росло. Уже в марте количество выдач (около 27 тыс.) существенно превысило показатели, которые наблюдались во втором полугодии 2022 года (до 18 тыс., за исключением ажиотажного декабря). Во II квартале количество выдач продолжало оставаться высоким (выше 25 тыс.).
Резкий рост ипотеки привел к колебаниям цен в большинстве регионов, лидирующих по спросу. Так, в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Тюменской области в апреле цены изменились сразу на 2% (по отношению к марту). И вплоть до июня стоимость продолжает колебаться в поисках нового равновесия.
Стоимость квадратного метра на первичном рынке в июне 2023 года
В июне стоимость первичного жилья в большинстве регионов, лидирующих по количеству выдач, вновь идет на повышение. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области прирост составил 1-2%. Лидером по росту цен также является крупный регион с большим количеством сделок — Республика Татарстан (+9%).
Можно выделить ряд факторов, повлиявших на стоимость первичной недвижимости. Во-первых, начинает сказываться рост объема инвестиций в недвижимость на фоне ослабления курса национальной валюты. Во-вторых, часть продавцов пошли на повышение цен из-за заявлений о скором прекращении действия льготных программ. В июне несколько изданий заявили о том, что лимиты по льготной ипотеке почти исчерпаны, и что льготные ипотечные программы могут завершиться уже этой осенью.
Аналитики считают, что резкий скачок цен на новостройки — реакция рынка на возросшую экономическую неопределенность, в том числе по поводу действия льготных программ. Скорее всего, в ближайшее время лимиты по программе «Господдержка» будут увеличены, и степень неопределенности существенно снизится.
Как менялись цены на вторичку
Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек: согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в июне в большинстве регионов РФ стоимость квадратного метра также превышает значения января. Наибольший прирост отмечается в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%). Из всех городов-миллионников снижение фиксируется в Санкт-Петербурге (-0,9%) и более значительное — в Свердловской области (-4,6%).
Декабрьский ажиотаж на рынке первичного жилья по поводу возможной отмены льготной ипотеки привел к усилению конкуренции за покупателей между рынком новостроек и готового жилья. Как итог, в ноябре-декабре 2022 года стоимость вторичных квартир в большинстве субъектов РФ снизилась. Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, где стоимость квадратного метра снизилась на 2–4%.
В начале 2023 года в столичных регионах (Москва, Московская область) тренд на снижение сохранился. Причина заключалась в новом всплеске интереса населения к другим категориям жилья (первичная недвижимость, ИЖС) и, как следствие, в высокой степени неопределенности.
Однако растущий спрос на ипотеку и на вторичное жилье, в частности, привел к достаточно серьезному сдвигу в поведении продавцов: с марта в крупнейших регионах цены на «вторичку» демонстрируют умеренный рост. Так, с марта по июнь увеличение стоимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в июне 2023 года
В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех крупнейших регионах РФ. Медианная стоимость по стране увеличилась сразу на 2,4% (наибольший прирост с сентября 2022 года). Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%.
По мнению аналитиков Домклик, столь значительное и однородное повышение стоимости вызвано ростом спроса на вторичном рынке. Эксперты связывают этот всплеск покупательской активности с возможным увеличением ключевой ставки ЦБ (которое в итоге и произошло 21 июля). Важным сигналом в пользу скорого подъема ставки послужил устойчивый рост доходности ОФЗ (на длинные сроки, более 5 лет): только за июнь прирост составил около 0,2%.
Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки весной этого года.
Какую скидку получает покупатель в процессе сделки на вторичном рынке
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Аналитики Домклик отмечают присутствие тренда на постепенное увеличение размеров скидок: с февраля этого года величина торга выросла с 0,9% до 1,2%. Однако июньское значение по-прежнему ниже, чем во втором полугодии 2022 (около 1,3%).
По данным на июнь, наибольший размер скидок фиксируется в Тюменской области (2,5%), Краснодарском крае (2,3%) и в Воронежской области (2,1%). Стоит отметить, что высокие значения величины торга наблюдались в этих регионах на протяжении всего полугодия.
Нельзя не заметить, что в июне количество регионов, где величина торга превышает 2% от стоимости квартиры, возросло: к Воронежской области и Краснодарскому краю добавились Тюменская область и Республика Татарстан.
А вот список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, почти не изменился за прошедший месяц. По-прежнему наименьший дисконт фиксируется в Челябинской области (около 0%, т.е. практически отсутствует), Московской области (0,5%), Нижегородской области (0,7%), Красноярском крае (0,7%) Свердловской области (0,8%).
Ранее аналитики Домклик отмечали, что уверенность продавцов и степень готовности идти на уступки в процессе сделки зависят от множества факторов. На примере Челябинска было показано, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и уровень доступности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость, ИЖС).