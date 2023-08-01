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Сбер с 4 августа снижает ставки сразу по трём льготным программам ипотеки

Дата публикации: 01 авг 2023
Сбер с 4 августа снижает ставки сразу по трём льготным программам ипотеки

С 4 августа 2023 года Сбер улучшит условия по совместным с застройщиками программам ипотеки. Изменения коснутся субсидирования процентной ставки застройщиками-партнёрами и при покупке недвижимости у участников проектного финансирования банка.

Мы видим высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием льготных ипотечных кредитов. Именно поэтому мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнёрами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян.

По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка снизится на 0,8% и составит 6%. По «Семейной ипотеке» — на 0,8%, до 4%. По «Ипотеке для IT» — на 1%, до 3%.

Подать заявку на ипотеку Сбера и выбрать квартиру со сниженной ставкой можно в 600 ЖК по всей России на Домклик.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона Домклик Сбербанка

Напоминаем, что максимальная сумма кредита по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» — 12 млн рублей, по «Ипотеке для IT» — 18 млн рублей.

Снижение минимально возможной ставки на 1% положительно скажется на спросе, разница ощутимо скажется на ежемесячном платеже и в переплате в целом.

Ставка по программе господдержки опустится до 6%, по семейной ипотеке — до 4%. Выгоду может наглядно показать расчёт. При кредите в 7 млн на 30 лет ежемесячный платёж сокращается почти на 5 тысяч — 41 969 против 45 635. А общая переплата — на 1,3 млн.

При использовании семейной ипотеки с теми же условиями, ежемесячный платёж уменьшается с 36 727 до 33 419, а общая переплата — на 1, 191 млн руб.

Фото эксперта
Кирилл Храпов
коммерческий директор группы Самолёт

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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