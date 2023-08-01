Сбер с 4 августа снижает ставки сразу по трём льготным программам ипотеки
С 4 августа 2023 года Сбер улучшит условия по совместным с застройщиками программам ипотеки. Изменения коснутся субсидирования процентной ставки застройщиками-партнёрами и при покупке недвижимости у участников проектного финансирования банка.
Мы видим высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием льготных ипотечных кредитов. Именно поэтому мы приняли решение снизить процентную ставку по программе субсидирования и совместно с нашими партнёрами-застройщиками сделать более доступным приобретение нового жилья для россиян.
По программе «Господдержка» минимальная процентная ставка снизится на 0,8% и составит 6%. По «Семейной ипотеке» — на 0,8%, до 4%. По «Ипотеке для IT» — на 1%, до 3%.
Подать заявку на ипотеку Сбера и выбрать квартиру со сниженной ставкой можно в 600 ЖК по всей России на Домклик.
Напоминаем, что максимальная сумма кредита по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» — 12 млн рублей, по «Ипотеке для IT» — 18 млн рублей.
Снижение минимально возможной ставки на 1% положительно скажется на спросе, разница ощутимо скажется на ежемесячном платеже и в переплате в целом.
Ставка по программе господдержки опустится до 6%, по семейной ипотеке — до 4%. Выгоду может наглядно показать расчёт. При кредите в 7 млн на 30 лет ежемесячный платёж сокращается почти на 5 тысяч — 41 969 против 45 635. А общая переплата — на 1,3 млн.
При использовании семейной ипотеки с теми же условиями, ежемесячный платёж уменьшается с 36 727 до 33 419, а общая переплата — на 1, 191 млн руб.