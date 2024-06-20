Почти 90 млн «квадратов» жилья приобрели клиенты Сбербанка с помощью льготной ипотеки
1 июля завершается действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году. Сбер уже фиксирует резкий спрос на ипотеку с господдержкой накануне её завершения. К примеру, в мае льготное ипотечное кредитование выросло до нового рекордного уровня — 63,2%.
Разбираемся, какой эффект за это время оказала массовая льготная ипотека на рынок недвижимости.
Что дала рынку недвижимости льготная ипотека
С момента запуска ипотеки с господдержкой более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.
Программа позволила поддержать и россиян в решении важных вопросов с жильем, и строительный сектор, и многочисленных подрядчиков строительной отрасли.
Влияние льготной ипотеки на доступность жилья
16 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5%, цель которой — поддержать строительную отрасль в нестабильной экономической ситуации в период пандемии.
За полгода действия программы банки выдали 220 тыс. кредитов на 630 млрд руб. — льготная ипотека стала драйвером рынка недвижимости, способствуя увеличению количества сделок и поддерживая спрос.
Так в 2020 году льготные программы стали наиболее востребованными в линейке ипотечных продуктов Сбербанка — с господдержкой выдавалось более 90% кредитов на покупку квартир в новостройках.
С осени 2021 года у россиян появилась возможность получить льготную ипотеку на покупку частного дома и его строительство с привлечением подрядчика. А с июня 2022-го кредит разрешили брать и на самостоятельное возведение дома.
В этот период программу в очередной раз продлили — до конца 2022-го. Тогда же начались и первые активные дискуссии о судьбе «Господдержки». В Минфине заявляли, что не видят необходимости в продлении «Господдержки». А вот строительный блок правительства придерживался другой позиции: он высказывался за сохранение программы как минимум на 2023 год.
Тогда льготную ипотеку на ипотечном рынке все же оставили — до 1 июля 2024 года, подняв ставку до 8%.
Программа льготной ипотеки действительно стала востребована у населения — об этом говорит, в частности, статистика Минфина. Так, в 2020 году банки выдали 347,5 тыс. льготных кредитов, в 2021-м — 341,4 тыс., в 2022-м — 289,9 тыс., в 2023-м — 417,8 тыс.
Массовая льготная ипотека оказалась популярной и эффективной мерой поддержки россиян, о чем говорил и президент Владимир Путин, и правительство.
Влияние на развитие электронных сервисов в недвижимости
После поручения президента России о запуске льготной ипотеки банкам важно было не только быстро внедрять государственные программы, но и делать это максимально удобным и безопасным способом, особенно в условиях самоизоляции.
Так, для покупки жилья в ипотеку Сбера Домклик обеспечил клиентам доступ к полному циклу подбора недвижимости, оформления и регистрации сделок онлайн. Все это способствовало соблюдению режима самоизоляции, однако позволило без помех совершать даже такие крупные и важные сделки, как приобретение недвижимости.
В период всеобщей самоизоляции каждую вторую заявку на ипотеку Сбербанка подавали онлайн — через сервис Домклик. Особую значимость в условиях самоизоляции и растущего спроса на ипотеку приобрел сервис электронной регистрации сделок, который позволяет покупателям зарегистрировать право собственности удаленно без посещения МФЦ — более 80% сделок регистрировалось в электронном виде.
Влияние на строительную отрасль
Программы ипотеки позволили установить рекорд по строительству жилья в России. Об этом 5 марта 2024 года заявил президент РФ Владимир Путин.
«Почему столько жилья построено в России — рекорд, свыше 110 млн кв. м — главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки», — отметил президент.
Спрос на дома и земельные участки также дополнительно стимулируют льготные ипотечные программы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Росстата, за первые четыре месяца 2024 года в России было построено 25,4 млн кв. м жилья в сегменте ИЖС, что составляет 69,4% от общего объема введенного жилья (36,6 млн кв. м) на территории страны.
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
Льготка дала больше минусов, чем плюсов. Это одна из самых ужасных вещей, что произошло с рынком ипотеки. Квартиры стали в ТРИ (в ТРИ КАРЛ!!) раза дороже. Если есть дьявол, то он среди тех, кто придумал льготные ипотеки.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)
Пользовательнадо было успевать приобретать квартиру мечты, с начала действия этой программы, цены и условия для многих были шоколадные, знаю достаточно, кто смог приобрести и доволен, тысячи семей обзавелись квадратами по смешным ставкам, переехали из советского фонда, просто надо успевать, сейчас да, лавочка закрывается