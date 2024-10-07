Почти 500 млн рублей получат регионы ДФО для помощи многодетным с ипотекой
Правительство России направит 470 млн руб. ряду регионов Дальнего Востока на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет о Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области, где недавно размер льготы повысили до 1 млн руб. 450 тыс. руб. составляет федеральная выплата, которая положена при рождении третьего или последующих детей всем, 550 тыс. руб. — региональная. На расходы, связанные с последней, кабмин и выделил деньги.
В пилотный проект по увеличению выплат, который начался в 2023-м в Приморском крае, эти регионы включили из-за низкого коэффициента рождаемости третьего и последующих детей в прошлом году.
Повышенную выплату семьи могут получить при рождении третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. В Приморском крае — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года.
Анонсируя такое решение на совещании с вице-премьерами, Мишустин отметил, что это позволит почти 2 тыс. семей на Дальнем Востоке значительно сократить ипотечный кредит или полностью его погасить.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
Здравствуйте,уже можно подавать заявку на выплату?
Сергей Щ.здравствуйте. Да, условия получения выплаты описали в этой статье.