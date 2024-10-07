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Почти 500 млн рублей получат регионы ДФО для помощи многодетным с ипотекой

Новости
07 окт 2024
609
Почти 500 млн рублей получат регионы ДФО для помощи многодетным с ипотекой

Правительство России направит 470 млн руб. ряду регионов Дальнего Востока на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области, где недавно размер льготы повысили до 1 млн руб. 450 тыс. руб. составляет федеральная выплата, которая положена при рождении третьего или последующих детей всем, 550 тыс. руб. — региональная. На расходы, связанные с последней, кабмин и выделил деньги.

В пилотный проект по увеличению выплат, который начался в 2023-м в Приморском крае, эти регионы включили из-за низкого коэффициента рождаемости третьего и последующих детей в прошлом году.

Повышенную выплату семьи могут получить при рождении третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. В Приморском крае — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года.

Анонсируя такое решение на совещании с вице-премьерами, Мишустин отметил, что это позволит почти 2 тыс. семей на Дальнем Востоке значительно сократить ипотечный кредит или полностью его погасить.

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Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

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Комментарии2
С
Сергей Щ.
09 окт 2024

Здравствуйте,уже можно подавать заявку на выплату?

Домклик
09 окт 2024

Сергей Щ.здравствуйте. Да, условия получения выплаты описали в этой статье.

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