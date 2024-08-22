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Ипотека
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Как многодетным в Амурской области получить 550 тыс. рублей на погашение ипотеки

Дата публикации: 22 авг 2024
Как многодетным в Амурской области получить 550 тыс. рублей на погашение ипотеки

Власти Амурской области ввели дополнительную меру поддержки многодетных семей — выплату в 550 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Такой закон вступил в силу 14 июня.

Многодетным семьям в России положена федеральная выплата в 450 тыс. руб. Но в некоторых регионах ввели еще и дополнительную — 550 тыс. руб. В числе таких, например, Приморский и Хабаровский края.

В этом списке также и Амурская область. Право на льготу имеют семьи (мать или отец), где с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родились третий или последующие дети, и при этом проживающие в регионе. Вместе с тем должны быть соблюдены следующие условия:

  1. Ипотечный договор, по которому гражданин является заемщиком или поручителем, заключен до 2027 года. И при этом уже получена федеральная выплата в 450 тыс. руб.
  2. Третий или последующие дети зарегистрированы в ЗАГСе: Амурской области; другого региона, если мать направили туда на роды по медицинским показаниям; иного субъекта, если мать или отец с ребенком живут в Амурской области в момент обращения за выплатой.
  3. Семья купила или построила жилье на кредитные деньги в Амурской области.

Граждане могут получить 550 тыс. руб. один раз на погашение только одного кредита. Деньги можно потратить как на частичное, так и на полное погашение ипотеки.

В первом случае средства направляются на погашение основного долга. Если он меньше 550 тыс. руб., оставшаяся сумма уходит на выплату процентов.

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Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
М
Мария К.
30 нояб 2024

Подала на доп меру поддержки в амурской области на 550 тыс, втом году использовали 450. Прикрепила постановление и заявление на выплату в 550 тыс, пришел отказ ( аргументируя чтоя уже использовала 450 тыс, так я на них и не претендую, я подала на выплату в 550) как тогда подавать на нее?

Домклик
02 дек 2024

Мария К.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.

С
Сергей Щ.
23 окт 2024

Здравствуйте,в Хабаровске можно уже подать на выплату ?

Домклик
28 окт 2024

Сергей Щ.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.

П
Пользователь
04 сен 2024

Здравствуйте. А оде подать можно документы на эту выплату ?

Домклик
04 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

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