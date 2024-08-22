Как многодетным в Амурской области получить 550 тыс. рублей на погашение ипотеки
Власти Амурской области ввели дополнительную меру поддержки многодетных семей — выплату в 550 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Такой закон вступил в силу 14 июня.
Многодетным семьям в России положена федеральная выплата в 450 тыс. руб. Но в некоторых регионах ввели еще и дополнительную — 550 тыс. руб. В числе таких, например, Приморский и Хабаровский края.
В этом списке также и Амурская область. Право на льготу имеют семьи (мать или отец), где с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родились третий или последующие дети, и при этом проживающие в регионе. Вместе с тем должны быть соблюдены следующие условия:
- Ипотечный договор, по которому гражданин является заемщиком или поручителем, заключен до 2027 года. И при этом уже получена федеральная выплата в 450 тыс. руб.
- Третий или последующие дети зарегистрированы в ЗАГСе: Амурской области; другого региона, если мать направили туда на роды по медицинским показаниям; иного субъекта, если мать или отец с ребенком живут в Амурской области в момент обращения за выплатой.
- Семья купила или построила жилье на кредитные деньги в Амурской области.
Граждане могут получить 550 тыс. руб. один раз на погашение только одного кредита. Деньги можно потратить как на частичное, так и на полное погашение ипотеки.
В первом случае средства направляются на погашение основного долга. Если он меньше 550 тыс. руб., оставшаяся сумма уходит на выплату процентов.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
Подала на доп меру поддержки в амурской области на 550 тыс, втом году использовали 450. Прикрепила постановление и заявление на выплату в 550 тыс, пришел отказ ( аргументируя чтоя уже использовала 450 тыс, так я на них и не претендую, я подала на выплату в 550) как тогда подавать на нее?
Мария К.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте,в Хабаровске можно уже подать на выплату ?
Сергей Щ.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Здравствуйте. А оде подать можно документы на эту выплату ?
Пользовательздравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях ее выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.