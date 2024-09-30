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Более 1,7 трлн руб. направят на улучшение жилищных условий семей с детьми за три года

Новости
30 сен 2024
1K
Более 1,7 трлн руб. направят на улучшение жилищных условий семей с детьми за три года

На программы по улучшению жилищных условий семей с детьми с 2025-го по 2027 год планируется выделить свыше 1,7 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Еще более 1,3 трлн руб. могут направить на дополнительные программы льготной ипотеки. Деньги пойдут на финансирование обязательств по программам, а также на «IT-ипотеку», «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку и «Сельскую».

Такие данные содержатся в законопроекте о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который правительство внесло в Госдуму.

«Более 1,7 трлн руб. заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн руб.), а также единовременные выплаты (450 тыс. руб.) многодетным семьям на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

Также более 1,7 трлн руб. предполагается направить на выплату маткапитала, свыше 12 млрд руб. — на субсидии молодым семьям для покупки жилья.

В Минфине напомнили, что со следующего года стартует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. За три года из бюджета на это выделят 180 млрд руб. На расселение аварийных домов — 154 млрд руб.

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Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке

Новости
Курс недвижимости
Комментарии9
А
Алеся У.
10 окт 2024

Подскажите пожалуйста когда возобновят сельскую ипотеку?

Домклик
11 окт 2024

Алеся У.здравствуйте! В СберБанке сейчас нет «Сельской ипотеки». Приём заявок завершён, очереди на сельскую ипотеку нет. Следите за обновлениями в журнале Домклик и в соцсетях. С актуальными ипотечными программами можете ознакомиться здесь.

З
Замир Р.
03 окт 2024

Здравствуйте, почему в СКФО не работают по эскроу счетам? на строительство дома никто внятно не может объяснить (всё регионы работают а здесь нет!

Домклик
07 окт 2024

Замир Р.здравствуйте. Увы, не владеем такой информацией.

П
Пользователь
02 окт 2024

Зачем нам 1.7 триллиона, когда хотя бы 5 млн давали бы за ребенка. Пока будут копейки давать, так и не увидят детей.

Р
Роман Т.
01 окт 2024

Добрый день, хочу взять Дальневосточную ипотеку в ДФО как переселенец из зоны СВО. Как мне взять вторичное жилье свыше 60 м2 и кредитному лимиту до 9 000 000 руб?

Домклик
01 окт 2024

Роман Т.добрый день. Условия программы таковы, что максимальная сумма кредита в 9 млн рублей возможна, если площадь квартиры на вторичном рынке или строящегося жилого дома больше 60 м². И максимальная сумма не должна превышать 79.9% от стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог.

Подробнее про условия вы можете почитать на странице программы.

Ю
Юрий Т.
30 сен 2024

Это значит семейная ипотека вернется к прежним условиям?

Домклик
30 сен 2024

Юрий Т.здравствуйте! Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

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