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Росреестр фиксирует снижение интереса к недвижимости в Москве

Дата публикации: 18 апр 2025
Росреестр фиксирует снижение интереса к недвижимости в Москве

Жители российских регионов стали реже покупать недвижимость в Москве. В первом квартале спрос с их стороны уменьшился на 27,7%. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

«За первые три месяца текущего года в Управление Росреестра по Москве поступило 10 788 заявлений от жителей других регионов страны на регистрацию и кадастровый учет недвижимости в столице по экстерриториальному принципу. По отношению к результату за аналогичный период прошлого года (14 926) число таких обращений сократилось на 27,7%», — говорится в сообщении.

Экстерриториальный принцип — это возможность зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на кадастровый учет вне зависимости от того, где она находится.

В ведомстве также привели рейтинг регионов, жители которых чаще всего приобретают столичную недвижимость. Его возглавила Московская область, на втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем — Воронежская область. В первую пятерку также вошли Краснодарский край и Пензенская область.

Вместе с тем незначительно упал спрос на недвижимость в регионах и со стороны москвичей. Так, в январе-марте жители столицы подали в Росреестр чуть более 36 тыс. заявлений на регистрацию и кадастровый учет по экстерриториальному принципу. Это на 4,9% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Чаще всего москвичи оформляли недвижимость в Московской, Калужской и Тверской областях. На четвертом и пятом месте расположились Тульская область и Краснодарский край.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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