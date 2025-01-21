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В России ускорят получение маткапитала

Дата публикации: 21 янв 2025
В России ускорят получение маткапитала

Заявление на распоряжение материнским капиталом предлагают рассматривать пять дней вместо 10. Соответствующий законопроект Минтруда одобрили в правительстве.

«Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом могут быть уменьшены. Минтруд предложил сократить эти сроки с 10 до пяти дней. Такие поправки в понедельник, 20 января, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — пишут «Известия».

Кроме того, сократятся сроки межведомственного взаимодействия. На него хотят отвести 48 часов вместо пяти рабочих дней.

Программа маткапитала действует в России с 2007, эту выплату можно направить на:

  • улучшение жилищных условий;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • ежемесячные выплаты (при определенных условиях).

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году — начале 2025-го составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее. С 1 февраля льготу должны проиндексировать на 7,3%.

Заявление о распоряжении маткапиталом рассматривается не больше 10 рабочих дней, а выплачивают его в течение пяти рабочих дней. В некоторых случаях эти сроки могут увеличиваться.

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Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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