В России ускорят получение маткапитала
Заявление на распоряжение материнским капиталом предлагают рассматривать пять дней вместо 10. Соответствующий законопроект Минтруда одобрили в правительстве.
«Сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом могут быть уменьшены. Минтруд предложил сократить эти сроки с 10 до пяти дней. Такие поправки в понедельник, 20 января, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», — пишут «Известия».
Кроме того, сократятся сроки межведомственного взаимодействия. На него хотят отвести 48 часов вместо пяти рабочих дней.
Программа маткапитала действует в России с 2007, эту выплату можно направить на:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году — начале 2025-го составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее. С 1 февраля льготу должны проиндексировать на 7,3%.
Заявление о распоряжении маткапиталом рассматривается не больше 10 рабочих дней, а выплачивают его в течение пяти рабочих дней. В некоторых случаях эти сроки могут увеличиваться.
Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
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