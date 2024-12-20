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Законопроект о продлении программы маткапитала внесли в Госдуму
Дата публикации: 20 дек 2024
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который продлевает действие программы материнского капитала до конца 2030 года.
На данный момент ее срок ограничен 2026 годом. Сохранить программу до 2030-го включительно в феврале поручил президент России Владимир Путин.
По закону маткапитал можно направить на:
- улучшение жилищных условий: покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, строительство и реконструкцию дома;
- образование детей;
- накопительную часть пенсии матери;
- товары и услуги для детей-инвалидов;
- ежемесячные выплаты (при определенных условиях).
Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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