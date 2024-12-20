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Законопроект о продлении программы маткапитала внесли в Госдуму

Дата публикации: 20 дек 2024
Законопроект о продлении программы маткапитала внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который продлевает действие программы материнского капитала до конца 2030 года.

На данный момент ее срок ограничен 2026 годом. Сохранить программу до 2030-го включительно в феврале поручил президент России Владимир Путин.

По закону маткапитал можно направить на:

  • улучшение жилищных условий: покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, строительство и реконструкцию дома;
  • образование детей;
  • накопительную часть пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов;
  • ежемесячные выплаты (при определенных условиях).

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб., на второго — 833 тыс. руб., если семья не получала выплату на первого, и 202,6 тыс. руб., если оформляла ее.

Материалы по теме:

Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Получали ли вы маткапитал? И помогла ли вам такая льгота?
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Комментарии2
О
Ольга Л.
5 дней назад

Мат капитал можно на лечение детей?

Домклик
5 дней назад

Ольга Л.здравствуйте! Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году, рассказали в статье.

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