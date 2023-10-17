Покупку жилья с помощью маткапитала в России хотят ужесточить
Приобретение жилья с помощью материнского капитала будет необходимо согласовывать с органами опеки. Соответствующие поправки в закон подготовил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут Известия.
Таким образом депутаты намерены бороться с покупкой жилья для обналичивания маткапитала. На сегодняшний день органы опеки принимают участие в сделке только при перепродаже.
«Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — отметил член комитета Сергей Колунов.
Как считает юрист Михаил Ткаченко, инициатива пойдет рынку на пользу, поскольку в этом случае органы опеки выступят барьером для мошенников и недобросовестных риелторов.
Парламентарий привел пример: мошенники находят в деревнях аварийные дома и покупают их за бесценок. После чего продают семьям с использованием маткапитала по цене, сильно превышающей рыночную.
Частичную разницу в стоимости недобросовестные риелторы возвращают семье-покупателю, а какую-то долю оставляют себе, добавил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Поправки внесут в Госдуму ко второму чтению законопроекта, дающего семьям с детьми дополнительную возможность улучшить жилищные условия за счет маткапитала.
Ранее Домклик писал, что в 2024 году маткапитал на первого ребенка повысят до 631 тыс. рублей.