Как устроить романтический вечер дома
Устроить дома романтический вечер совсем несложно. Для этого нужны вдохновение, немного времени и наши советы.
💚 Создайте уголок воспоминаний
Этот день отлично подойдет для того, чтобы вспомнить самые приятные моменты из вашей жизни. Счастливые события прошлого наверняка поднимут вам настроение или даже вдохновят на интересные идеи в настоящем.
Развесьте гирлянды, распечатайте ваши любимые совместные фотографии и прикрепите их маленькими прищепками или скотчем к проводам. Вполне возможно, что этот милый коллаж так и останется украшением вашего интерьера. Тем более фотографии всегда можно поменять на новые.
💚 Приготовьте побольше свечей
Свечи — самый уютный и романтичный источник света. И пусть в этот вечер их будет как можно больше — разных и в красивых подсвечниках. Также подойдут гирлянды: мягкий рассеянный свет лучше всего подходит для создания расслабленной атмосферы.
💚 Сервируйте праздничный стол
Завтрак в постель — это уже начать свое утро с отличного настроения, а нарядно сервированный стол даже самый скромный ужин превратит в праздничный. Поэтому заранее позаботьтесь о соответствующем оформлении: свечи, салфетки, красивая посуда.
💚 Позаботьтесь о правильной музыке и ароматах
Романтическая атмосфера — это не только про визуальное. Не забудьте про правильные запахи — в этом вам помогут ароматические свечи, отдушки, молотый кофе, свежая выпечка.
И, конечно, заранее подготовьте плейлисты с «вашей» музыкой. Ориентируйтесь только на личные предпочтения и вкусы. Это не обязательно должны быть песни из готовых подборок: может, вы познакомились на рок-концерте, и именно эта музыка пробудит самые нежные ассоциации.
💚 Не забывайте о чувстве меры
Чтобы создать дома романтическую атмосферу, не нужно срочно перекрашивать все стены в розовый цвет, скупать сердца всех форм и размеров и превращать свою квартиру в карикатурный кукольный домик.
Достаточно будет нескольких романтичных предметов декора, которые не будут раздражать и смогут пригодиться вам в будущем.