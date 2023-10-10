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Ремонтировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала

Дата публикации: 10 окт 2023
Ремонтировать таунхаусы можно будет за счет маткапитала

Средства материнского капитала могут быть направлены на реконструкцию домов блокированной застройки с приусадебным участком. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Речь идет о дополнении закона о мерах господдержки семей с детьми нормой об использовании маткапитала для реконструкции таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Сейчас эти средства можно направить только на реконструкцию ИЖС.

«Предлагается внести изменения в статью 10 Федерального закона No 256-ФЗ, предусматривающие возможность осуществления за счет средств материнского капитала реконструкции дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено имеющее отдельный выход на земельный участок жилое помещение, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции», — указано в пояснительной записке.

Дом блокированной застройки — это здание, соединенное с другим домом или несколькими домами общими боковыми стенами без каких-либо проемов.

Отмечается, что реконструкция должна проводиться без привлечения непосредственно застройщика.

Ранее Домклик писал, что маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов.

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Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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