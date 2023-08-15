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В России более 375 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Дата публикации: 15 авг 2023
Более 375 тыс. российских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. С этой целью Социальный фонд выделил в 2023 году 33,5 млрд рублей.
Как отмечается на сайте СФР, 81 тыс. семей использовали маткапитал без привлечения кредитных средств. Еще 294 тыс. семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 153,3 млрд руб.
Кроме того, в сообщении говорится, что покупка жилья — один из самых распространенных вариантов использования материнского капитала. Социальный фонд напоминает, что потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится 3 года.
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Ольга Маслевская
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