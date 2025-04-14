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Новости
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Россияне назвали размер желаемого дохода на пенсии

Дата публикации: 14 апр 2025
Россияне назвали размер желаемого дохода на пенсии

Жители России хотят получать на пенсии в среднем 52,3 тыс. руб. в месяц. Таковы результаты опроса СберНПФ.

По сравнению с прошлым годом запросы граждан увеличились на 11%. Самые высокие ожидания у москвичей — 82,5 тыс. руб. в месяц, а также у жителей Владивостока (76,4 тыс. руб.), Омска (74,3 тыс. руб.), Новокузнецка (73,8 тыс. руб.) и Набережных Челнов (72,5 тыс. руб.). Наиболее сдержанные — у жителей Челябинска, Иркутска и Тюмени (18,2 тыс. руб., 25,2 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно).

При этом на более высокий доход на пенсии рассчитывают молодые люди. Респонденты 18-30 лет хотят получать в среднем 66,4 тыс. руб. в месяц. Это на 19 тыс. руб. больше, чем у людей старшего возраста.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский:

Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Все больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни.

Государственная пенсия обеспечивает базовую необходимую поддержку, но для сохранения прежнего уровня дохода может потребоваться дополнительный финансовый ресурс. Сформировать его можно в том числе с помощью программы долгосрочных сбережений. Она позволяет получить софинансирование от государства до 360 тыс. руб. за 10 лет и воспользоваться налоговым вычетом до 400 тыс. руб. в год.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Сколько бы вы хотели получать на пенсии?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Е
Елена П.
7 дней назад

Если пенсия была бы сейчас, то хотела бы получать 60 тысяч. Но пенсия наступит через 15 лет, то конечно и уровень пенсии хотела бы выше.

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