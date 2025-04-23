Топ-10 новостроек Москвы с самыми недорогими двухкомнатными квартирами
Традиционно делимся с вами подборкой квартир в новостройках по минимальным ценам, которые сегодня представлены на первичном рынке Москвы. На этот раз мы изучили объявления о продаже двухкомнатных квартир в апреле 2025 года и отобрали самые доступные по стоимости жилые комплексы, которые подходят в том числе и для семей с детьми.
Все объявления можно найти на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 8,4 до 10 млн рублей, площадь объектов — от 37 до 56 кв. м.
ЖК Детали — от 8,4 млн рублей
Комплекс расположен в Новой Москве в поселке Марьино — в 15 км от МКАД между Киевским и Калужским шоссе. Дорога до центра Москвы занимает 50 минут.
До ближайшей станции метро «Филатов луг» Сокольнической линии — 15 минут на машине. К 2030 году в 10 минутах ходьбы от комплекса откроется собственная станция метро «Десна» Троицкой линии.
Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК начинаются от 8,4 млн рублей*. За эти деньги можно купить двушку площадью 38,4 кв. м (12 этаж 24-этажного дома). Объект планируется сдать в 3 квартале 2026 года.
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ЖК Родные кварталы — от 8,8 млн рублей
Жилой комплекс находится в Новой Москве на территории Марушкинского поселения. В 18-ти км от МКАД появятся современные монолитно-кирпичные корпуса высотой не более 10-ти этажей.
За 8,8 млн рублей* в ЖК можно купить двухкомнатную квартиру площадью 36,6 кв.м, расположенную на 6 этаже 10-этажного дома. Объект сдаётся без отделки, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2026 года.
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ЖК Бунинские кварталы — от 8,9 млн рублей
Это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами. Находится на юго-западе столицы — в Новой Москве, в поселении Сосенское.
В 20 минутах ходьбы от дома есть станция метро «Потапово», а за 5 минут на машине можно доехать до станции «Новомосковская».
Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК начинаются от 8,9 млн рублей*. За эти деньги можно купить двушку площадью 37 кв. м (10 этаж 20-этажного дома). Объект планируется сдать до конца 2025 года.
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ЖК Цветочные поляны — от 9 млн рублей
Комплекс расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.
До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут.
Среди самых доступных по цене лотов с двумя комнатами — квартира площадью 52,9 кв.м, расположенная на 17 этаже 22-этажного здания. Стоимость — 9 млн рублей*, срок сдачи — 2 квартал 2026 года.
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ЖК Деснаречье — от 9,4 млн рублей
Новый жилой район возводится на территории поселения Десеновское в Новой Москве.
Новостройка находится в 14 км от МКАД. Поблизости есть удобные выезды на Калужское шоссе. В пешей доступности от ЖК работают поликлиники, МФЦ, торгово-развлекательный центр, библиотеки, спортивные учреждения и прочие объекты инфраструктуры.
Менее чем за 9,4 млн рублей* в ЖК можно купить двухкомнатную квартиру площадью 39,5 кв. м (15 этаж 17-этажного дома).
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ЖК Новые Ватутинки Заречный — от 9,5 млн рублей
Район находится в 14 километрах от МКАД по Калужскому шоссе в центре Новой Москвы. Примерно за 20 минут можно доехать на городских автобусах и маршрутных такси до станций метро «Ольховая», «Теплый Стан» и «Бульвар Адмирала Ушакова».
К 2030 году в пешей доступности от комплекса откроется собственная станция метро «Десна» Троицкой линии.
Цены на двухкомнатные квартиры в ЖК начинаются от 9,5 млн рублей*. За эти деньги можно купить двушку площадью 36,6 кв. м (2 этаж 15-этажного дома). Объект планируется сдать до конца 2026 года.
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ЖК Новое Внуково — от 9,6 млн рублей
Строится в 24 км от МКАД в экологичном районе Новой Москвы с крупными транспортными магистралями. В 5 минутах находится ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка».
Среди самых доступных по цене лотов с двумя комнатами — квартира площадью 54,4 кв.м, расположенная на 10 этаже 11-этажного здания. Стоимость — 9,6 млн рублей*, срок сдачи — 3 квартал 2026 года.
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ЖК Дзен-кварталы — от 9,8 млн рублей
Возводится в Новой Москве (поселение Сосенское). Рядом с ЖК расположен живописный Ивановский пруд, где будет благоустроена набережная для отдыха жителей нового района.
В минутной шаговой доступности от комплекса находятся две станции метро — «Коммунарка» и «Потапово».
Менее чем за 9,8 млн рублей* в этом ЖК можно купить двухкомнатную квартиру площадью 37 кв. м, расположенную на 16 этаже. Объект планируется сдать до конца 2025 года.
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ЖК Квартал Марьино — от 9,9 млн рублей
Жилой комплекс строится в Новой Москве, в 18 км от МКАД в юго-западном направлении. Ближайшая станция метро «Филатов луг» находится в 30 минутах пути на общественном транспорте.
Дорога до МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе займет 25 минут на машине.
За 9,9 млн рублей* в ЖК продаётся двухкомнатная квартира без отделки площадью 55,5 кв. м, расположенная на 15 этаже. Планируемый срок сдачи — 4 квартал 2025 года.
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ЖК Западный квартал — от 10 млн рублей
Жилой комплекс строится в окружении лесопарков и рядом с рекой. До станции МЦД-4 «Санино» можно дойти пешком за 7 минут, а на территории проекта появится транспортно-пересадочный узел с торговым центром.
За 10 млн рублей* в ЖК можно купить двухкомнатную квартиру комфорт-класса. Площадь — 52,7 кв.м, срок сдачи объекта запланирован на 1 квартал 2026 года.
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*Данные о ценах и доступности указанных лотов актуальны на дату выхода статьи. При этом в карточке ЖК, как правило, можно найти другие предложения, близкие по цене и другим параметрам. Ссылка на карточку жилого комплекса размещена под описанием каждого проекта.
- ЖК Детали — от 8,4 млн рублей
- ЖК Родные кварталы — от 8,8 млн рублей
- ЖК Бунинские кварталы — от 8,9 млн рублей
- ЖК Цветочные поляны — от 9 млн рублей
- ЖК Деснаречье — от 9,4 млн рублей
- ЖК Новые Ватутинки Заречный — от 9,5 млн рублей
- ЖК Новое Внуково — от 9,6 млн рублей
- ЖК Дзен-кварталы — от 9,8 млн рублей
- ЖК Квартал Марьино — от 9,9 млн рублей
- ЖК Западный квартал — от 10 млн рублей
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