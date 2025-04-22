Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
386

Онлайн-голосование по благоустройству городов стартовало в России

Дата публикации: 22 апр 2025
Онлайн-голосование по благоустройству городов стартовало в России

В России началось пятое онлайн-голосование по выбору территорий, которые благоустроят в следующем году. Продлится оно до 12 июня. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Благоустройство дворовых и общественных территорий меняет облик населенных пунктов, улучшает качество жизни граждан в муниципалитетах. Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения людей, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также рост внутреннего туризма», — приводятся на сайте слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В этом году жители около 1,7 тыс. муниципальных образований смогут выбрать из более чем 6 тыс. объектов. На голосовании представлены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты для пространств, ранее отобранные в регионе. Этот список формируют местные власти с учетом предложений жителей.

Участвовать в голосовании может любой человек старше 14 лет. Как отмечается, в прошлом году за объекты благоустройства проголосовали 17,2 млн человек.

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Будете ли вы голосовать за объекты благоустройства?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Рекомендуем

Что делать, если во дворе жилого дома портят инфраструктуру
20 апр 2025
10K
Куда жаловаться на управляющую компанию
10 фев 2025
9K
Свыше 80% российских городов признали благоприятными для жизни
06 апр 2025
640
Что входит в общедомовую собственность многоквартирного дома
08 дек 2024
14K

Актуальное

Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина
сегодня 16:30
78
Главное за неделю с 21 по 25 апреля 2025 года
сегодня 15:30
6K
Центробанк вновь сохранил текущую ключевую ставку — 21%
сегодня 13:35
605
Улучшенный сервис краткосрочной аренды Домклик24: что нового
сегодня 11:00
109
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости