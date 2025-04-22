Онлайн-голосование по благоустройству городов стартовало в России
В России началось пятое онлайн-голосование по выбору территорий, которые благоустроят в следующем году. Продлится оно до 12 июня. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Благоустройство дворовых и общественных территорий меняет облик населенных пунктов, улучшает качество жизни граждан в муниципалитетах. Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения людей, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также рост внутреннего туризма», — приводятся на сайте слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В этом году жители около 1,7 тыс. муниципальных образований смогут выбрать из более чем 6 тыс. объектов. На голосовании представлены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты для пространств, ранее отобранные в регионе. Этот список формируют местные власти с учетом предложений жителей.
Участвовать в голосовании может любой человек старше 14 лет. Как отмечается, в прошлом году за объекты благоустройства проголосовали 17,2 млн человек.
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