Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
262

Большинство россиян получат пенсию за май досрочно

Дата публикации: 22 апр 2025
Большинство россиян получат пенсию за май досрочно

Гражданам, которые должны получить пенсию 1-5 мая через банк, переведут ее до 30 апреля. Об этом сообщает Социальный фонд России (СФР).

«Досрочная пенсия за май будет перечислена на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — говорится в сообщении.

Это касается всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если вместе с ними приходят другие выплаты СФР, их также перечислят раньше. Это произойдет автоматически — никуда обращаться для этого не нужно.

При этом пенсионеры, которым выплаты доставляют сотрудники почты, получат средства по обычному графику — с 3 мая. С этой же даты можно обратиться за пенсией непосредственно в почтовое отделение.

Материалы по теме:

Как получить налоговый вычет пенсионерам

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
А как вам удобнее получать пенсию?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина
сегодня 16:30
78
Главное за неделю с 21 по 25 апреля 2025 года
сегодня 15:30
6K
Центробанк вновь сохранил текущую ключевую ставку — 21%
сегодня 13:35
605
Улучшенный сервис краткосрочной аренды Домклик24: что нового
сегодня 11:00
109
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал