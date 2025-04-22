Большинство россиян получат пенсию за май досрочно
Гражданам, которые должны получить пенсию 1-5 мая через банк, переведут ее до 30 апреля. Об этом сообщает Социальный фонд России (СФР).
«Досрочная пенсия за май будет перечислена на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — говорится в сообщении.
Это касается всех видов пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если вместе с ними приходят другие выплаты СФР, их также перечислят раньше. Это произойдет автоматически — никуда обращаться для этого не нужно.
При этом пенсионеры, которым выплаты доставляют сотрудники почты, получат средства по обычному графику — с 3 мая. С этой же даты можно обратиться за пенсией непосредственно в почтовое отделение.
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