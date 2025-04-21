Как выбрать квартиру в новостройке для инвестиций
Покупка квартиры в новостройке — проверенный и довольно понятный способ сохранить и приумножить свои сбережения. Цели инвестиций могут быть разными — перепродажа по более высокой стоимости, получение дохода от сдачи в аренду, защита капитала от инфляции.
Выбор инвестиционной квартиры в свою очередь тоже зависит от ряда факторов: какую доходность вы хотите получить и в какие сроки, какой суммой располагаете и что планируете делать с объектом (сдавать, продавать или держать в качестве актива).
В статье вместе с экспертами компании «СЗ Мегаполис Тула» рассмотрим ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе квартиры для инвестиций.
Определите свои цели
Прежде чем приступить к выбору квартиры, четко сформулируйте свои инвестиционные цели. Вы хотите получить стабильный доход от аренды или планируете перепродажу через несколько лет? Ваши цели определят подход к выбору объекта.
Сегодня рынок новостроек предлагает два основных пути получения инвестиционного дохода: перепродажа объектов после завершения строительства и сдача в аренду. Оба эти направления продолжают оставаться востребованными, однако их привлекательность зависит от ваших целей и текущих реалий.
Для тех, кто стремится быстро получить прибыль, продажа квартиры остается актуальным вариантом. После сдачи дома в эксплуатацию стоимость недвижимости, как правило, увеличивается, предоставляя возможность выгодно продать объект и зафиксировать доход.
Однако в условиях текущей экономической ситуации, а именно — высоких ипотечных ставок, спрос на аренду существенно вырос. Поэтому многие предпочитают сдавать жилье внаем, рассчитывая на стабильный пассивный заработок. Такой подход позволяет получать регулярную прибыль в течение длительного периода времени, создавая своего рода «пенсию». Особенно привлекательным этот вариант становится для тех, кто планирует долгосрочные инвестиции и ищет источник дополнительного дохода в будущем.
Выберите локацию
Расположение квартиры играет первоочередную роль в ее инвестиционной привлекательности. При выборе локации обычно учитывают три ключевых аспекта.
Регион
В большинстве случаев инвесторы не ограничены в выборе объекта. Сегодня квартиру можно купить дистанционно в любом регионе страны, а затем так же ее продать. Для сдачи жилья в аренду тоже необязательно проживать в том же городе. Один из вариантов решения проблемы — доверительное управление имуществом.
При выборе города важно обращать внимание на уровень развития инфраструктуры, а также на потенциал роста цен на недвижимость в регионе. Популярностью у инвесторов, как правило, пользуются крупные города, курортные населенные пункты с активной застройкой.
Например, Тула сегодня представляет интерес для инвестиций в недвижимость благодаря развитой образовательной и промышленной инфраструктурам, а также наличию популярных туристических объектов, таких как креативные общественные пространства «Искра», «Октава» и «Ликерка Лофт». Эти факторы способствуют высокому спросу на жилье в городе как для аренды, так и для покупки.
Где искать информацию. Динамику цен на новостройки и вторичку в любом регионе страны можно отслеживать на Домклик, в разделе «Открытые данные».
Транспортная доступность
Близость к остановкам общественного транспорта и основным магистралям всегда увеличивает привлекательность жилья. Например, при покупке инвестиционной квартиры в Москве в первую очередь нужно обращать внимание на расположение дома относительно метро, МЦК или МЦД.
Оптимальное расстояние до ближайшей остановки — не более 1 километра. Но здесь важное значение играет аудитория, к которой вы относите будущих покупателей или арендаторов.
Если вы хотите продать/сдавать квартиру студенту, молодой паре без детей, то непосредственная близость к остановке будет плюсом. Для семей с детьми такой район может оказаться слишком шумным.
Еще один важный момент — как выглядит дорога до ближайшей остановки. Если путь проходит через оживленный парк или сквер, то необходимость пройти 10–15 минут пешком вряд ли станет большой проблемой. А если нужно идти вдоль трассы, по плохо освещаемой или разбитой дороге, то такая перспектива мало кого заинтересует.
Инфраструктура и экология
Наличие магазинов, школ, парков и других объектов инфраструктуры также повышает ценность квартиры.
Один из примеров таких объектов — жилой комплекс «Семейный бульвар» (г. Тула). ЖК расположен в новом, активно развивающемся районе с современной инфраструктурой. Проектом предусмотрены детский сад, многоуровневый паркинг и коммерческие помещения на первых этажах, где вскоре появятся различные удобства: магазины, салоны красоты, кафе, пекарни, пункты выдачи онлайн-заказов и многое другое. Все это обеспечит жителям комфортную жизнь в пределах пешей доступности.
Рядом с комплексом находятся такие важные объекты, как ледовый дворец, парк Патриот и несколько высших учебных заведений, что делает этот район еще более привлекательным, в том числе для сдачи квартиры в аренду.
Здесь снова многое зависит от вашей целевой аудитории. Если вы хотите сдавать жилье студентам, логично искать объект в центре, рядом с образовательными учреждениями. Для семей с детьми определяющее значение имеет близость к детскому саду, школе, поликлинике — в данном случае для инвестиций можно рассмотреть спальные районы.
Где искать информацию. Чтобы оценить транспортную доступность, развитие инфраструктуры и экологическую обстановку рядом с ЖК, для начала изучите район по онлайн-картам. Проложите маршрут до ближайшей остановки общественного транспорта, посмотрите, есть ли рядом поликлиники, детские сады, школы, парки.
Проверьте район на предмет неприятного соседства — возможно, поблизости окажется промзона или кладбище. Это также можно сделать с помощью общедоступных онлайн-ресурсов, например, публичной катастровой карты.
Если неподалеку есть аэропорт, то стоит узнать, не пролегают ли над ЖК маршруты посадки и взлета самолетов. Эти данные также можно отслеживать онлайн, в режиме реального времени.
И, наконец, самый верный способ поиска информации — лично посетить объект. Пройдитесь пешком до ближайшей остановки, оцените благоустройство района и уровень шума, обратите внимание на объекты, которые находятся по соседству.
Изучите рынок
Перед покупкой квартиры в новостройке важно провести исследование рынка недвижимости.
Перспективы роста
Изучите прогнозы по развитию района. Строительство новых инфраструктурных проектов, таких как школы, больницы, станции метро и транспортные узлы, в будущем может значительно повысить стоимость недвижимости.
Где искать информацию. Необходимые сведения можно найти на профильных форумах, сайтах о недвижимости, региональных телеграм-каналах, местных сообществах в соцсетях.
Такие паблики могут стать кладезем полезной информации не только о новостройке, но и о застройщиках, планах по строительству и благоустройству города или района. Также вы можете задавать другим пользователям вопросы о конкретном жилом комплексе или девелопере. Однако поиск нужных сведений может оказаться непростой задачей — в небольших городах таких пабликов может просто не оказаться.
Также больше узнать о ЖК и застройщике можно на сайте Единой информационной системы жилищного строительства — здесь можно посмотреть сведения о степени готовности и распроданности объектов, узнать основные характеристики комплекса, следить за ходом строительства, оценить доступность инфраструктуры.
Анализ цен и предложений
Узнайте средние цены на квартиры в интересующем вас районе и сравните их с ценами на аналогичные объекты.
Где искать информацию. На Домклик можно отфильтровать новостройки по району или близости к станции метро.
Чтобы сузить поиск вариантов для сравнения, укажите следующие параметры:
- Количество комнат: выберите подходящий вариант (например, однокомнатная квартира, студия или двушка)
- Общая площадь
- Ценовой диапазон: укажите бюджет
- Срок сдачи
- Отделка: без отделки, черновая, предчистовая, чистовая
Таким же образом можно оценить уровень конкуренции на рынке аренды. В популярных районах с высокой плотностью застройки может быть сложнее найти арендаторов.
Определите параметры квартиры
Особенности жилого комплекса определяют целевую аудиторию покупателей и арендаторов. А уже от того, кого вы видите в роли жильцов этого дома, и будет зависеть выбор квартиры.
Пример — ЖК находится в оживленном месте, рядом с ключевыми транспортными узлами. В шаговой доступности есть станция метро или автобусная остановка и все необходимые для жизни объекты инфраструктуры — кафе, рестораны, фитнес-центры, зоны для прогулок.
Для семей с детьми такие варианты, как правило, не в приоритете. В данном случае вашей целевой аудиторией будут молодые люди, студенты. Соответственно, спросом в таком ЖК будут пользоваться однокомнатные квартиры или студии.
И наоборот, если комплекс строится в спальном районе, при этом рядом есть или вскоре появятся детский сад и школа, то здесь лучше ориентироваться на семьи с детьми, то есть рассматривать к покупке двух- и трехкомнатные квартиры.
Чаще всего инвесторы выбирают объекты с небольшой площадью, поскольку такие квартиры легче содержать и они быстрее окупаются. Оптимальными считаются средние и верхние этажи.
Что касается критериев доходности, важным фактором является расположение квартиры относительно точек притяжения, таких как парки, набережные, стадионы, центры города и учебные заведения. Эти объекты создают дополнительную ценность для потенциальных арендаторов и покупателей, повышая ликвидность недвижимости.
В спальных районах популярны квартиры с одной или двумя комнатами, так как они подходят для различных категорий жильцов, включая семьи и студентов. В центральных районах, где сосредоточена молодежь, большим спросом пользуются евродвушки, которые сочетают функциональность и компактность.
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